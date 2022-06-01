Город продолжают приводить в порядок после зимы

«В Центральном районе 63 детских площадки. Работы на них будет выполнять подрядная организация ИП Джаббаров, с которым мы заключили муниципальный контракт на сумму 1,1 млн рублей. Контракт действует до 30 сентября», - рассказал Владимир Царев, и.о. заместителя директора управления жилищно-коммунального хозяйства по оперативному контролю и благоустройству.

Убирать мусор на площадках будут два раза в неделю — в понедельник и пятницу, а урны, установленные там, -опустошать ежедневно.

За целостность детских площадок отвечает подрядная организация ИП Мазалов, с которой также заключён муниципальный контракт.

«Каждый год после зимы детские площадки обычно находятся в плачевном состоянии. И как только снег полностью сойдёт, подрядчики приступают к их восстановлению. Самая распространённая проблема, с которой им приходится сталкиваться, — это сломанные во время снегоуборки элементы ограждений», - добавил Владимир Царев.

Кроме того, подрядчик отвечает за содержание досок объявлений, которые тоже необходимо привести в порядок после долгой зимы. Их очистят от старых объявлений, отремонтируют и покрасят. На этом работа подрядчика не заканчивается. Он обязуется содержать доски объявлений в порядке в течение всего лета, до 30 сентября.

Ответственный за содержание общественных площадок - ИП Бугаев. Это предприятие обслуживает порядка 20 площадок Центрального района.