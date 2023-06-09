Город становится лучше

Подведены итоги конкурса, организованного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», направленного на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

С 26 апреля по 30 мая жители края голосовали за территории благоустройства с помощью единой онлайн–платформы 24.gorodsreda.ru. Напомним, в Норильске на голосование были выдвинуты три территории, две из них в итоге признаны победителями.

Территория, прилегающая к Молодёжному центру в Кайеркане, получила наибольшую поддержку жителей — 7863 голоса. Проект будет реализован в 2024–2025 годах. Его куратор — Нина Михайловна Шпетная. Участок планируется заасфальтировать, разместить на нём детские игровые и спортивные комплексы, игровой лабиринт. Также здесь установят памптрек, деревянные трибуны для зрителей и две беседки с шахматными столами.

Второй участок — общественная территория в районе домов 9–11 на ул. Рудной в Талнахе. Проект по обустройству данной территории вошёл в число победителей в голосовании 2022 года, завершающий этап работ планируется провести в 2024 году. За этот участок отдали голоса 7065 норильчан.

Теперь у талнахцев появится новый стадион с беговыми дорожками и спортивным оборудованием для разных возрастных групп. Также в планах — обустройство скейт–парка и зоны тихого отдыха с беседками, освещением и озеленением. Куратор проекта — Роман Олегович Сербин.

С кураторами можно связаться через цифровую платформу «Жильё и городская среда».

За время существования конкурса в десятках городов были благоустроены парки, скверы, набережные, просто улицы. В прошлом году норильчане выбрали два объекта, требующих, по их мнению обновления. Так, в план благоустройства 2023 года, кроме ул. Рудной, 9–11, вошла территория возле домов № 12, 14, 16 на ул. Первомайской в Кайеркане , где появится спортивно–досуговый комплекс. В 2022 году на площадке перед плавательным бассейном на ул. Комсомольской, у дома № 9, провели планировку территории, озеленили её и установили малые архитектурные формы.