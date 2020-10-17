Город засияет

Проектированием новых вариантов иллюминации занимались две компании - «Энд лайт» и «Азбука света» - под кураторством Агентства развития Норильска (АРН). Нынешние «огни города» морально устарели, кроме того, в полярную ночь Норильск требует больше света, считают специалисты.

Представляя эскизы на градсовете, Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды отметила:

- Каждая компания предложила свои варианты видов иллюминации, а также места и улицы их размещения. Решено, что новая иллюминация будет на месте прежней. Проекты рассчитывались с учётом тех электрических мощностей, которые уже подведены на опоры освещения. Но главное: при составлении техзадания мы сделали особый акцент на ветровую и снеговую нагрузки, которую должна будет выдерживать иллюминация.

Компания «Азбука света» предложила подчеркнуть особенность Норильска иллюминацией в виде животных и растений севера. По замыслу проектировщиков, Ленинский проспект должно украсить переливающееся разными цветами северное сияние, смонтированное на растяжках и консолях. Другие улицы - изображения морошки и бутоны жарков. Улицы Нансена, Спортивная, Озёрная, Победы будут обозначены символами города: медведь – для Центрального района, песец – для Оганера, Сова – для Кайеркана и олень – для Талнаха.

Вторая компания предложила разбить Ленинский проспект, как основную улицу города, на несколько районов из-за разности представленной застройки («сталинки», «хрущёвки»). Иллюминация на каждом отрезке предложена разная: светящиеся фонари на пл. Гвардейской и ул. 50 лет Октября; ажурная иллюминация от пл. Гвардейской до ул. Советской. Район хрущёвок на Ленинском будет украшен изображением северного сияния и звёздами. Другие улицы города могут получить иные формы иллюминации: «Завиток», «Звездопад», «Радужное солнце» . Также предложено установить светящиеся разворотные стеллы и арт-объекты (фонари, фонтаны, статуи животных) в ключевых точках города, таких как Бульвар Влюблённых, драмтеатр.

По мнению представителей АРН, Норильск заслуживает индивидуального подхода, в том числе к иллюминации, а потому они поддержали предложения «Азбуки севера» с северным сиянием для первой категории улиц; символами животных и птиц - для второй и жарками либо северной ягодой - для третьей.

А вот члены градсоветса усомнились, что можно рассчитать нагрузку ветра и снега, тем более что многие опоры установлены много лет назад и требуют замены.

- Они и сами качаются от ветра, создавая дополнительное движение иллюминации. Так что потребуется более чётко просчитать нагрузку и прописать это в техзадании, - отметил директор объединения «Фундамент» Али Керимов.

В итоге члены градсовета большинством голосов остановились на выборе иллюминации, представленной компанией «Энд лайт». Далее узким профессиональным сообществом выберут конкретные элементы, на которые в 2021 году проектировщик разработает документацию. Новая иллюминация будет монтироваться поэтапно, главное, по словам членов градсовета, в рамках уже понятной и единой концепции.