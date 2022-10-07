Города Арктической зоны страны включены в программу «Единая субсидия»
Города Арктической зоны страны включены в программу «Единая субсидия»
В рамках программы правительство РФ будет финансировать реализацию планов социального развития центров экономического роста, расположенных в Арктической зоне страны. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В данную программу также включены регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ. Она реализуется с 2018 года. Благодаря программе уже построено около 500 новых социальных объектов – больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов, культурных сооружений. Кроме того, с её помощью ведётся капитальный ремонт и технологическое обновление сотен учреждений.
Направляемые правительством межбюджетные трансферты позволяют регионам проектировать и строить объекты как в рамках национальных проектов, так и вне их.
Подписанное постановление необходимо для исполнения поручения президента России, которое он дал по итогам совещания, посвящённого вопросам развития Арктической зоны России, в апреле 2022 года.