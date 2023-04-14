Городам и селам, образцово содержащим благоустроенные пространства, подарят «Газели»

Корректировку обсудили в Пировском округе на выездном заседании комитета Законодательного собрания по госустройству, законодательству и местному самоуправлению.

Финансирование госпрограммы края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» увеличивается в 2023 году на 320 млн рублей. Из них 270 млн направят в Канск, Шарыпово и Бородино, так как они выиграли Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

В корректировке бюджета в рамках госпрограммы края «Содействие развитию местного самоуправления» выделено дополнительно 43 млн рублей и перераспределено внутри госпрограммы еще 10 млн рублей на реализацию подпрограммы «Поддержка местных инициатив». Она предусматривает финансирование инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципалитета и реализуемых с участием граждан.

Появится и новый вид поощрения муниципалитетов. Те, кто качественно содержит благоустроенные общественные пространства, получат автомобили «Газель». Их укомплектуют косилками, бензопилами и другим нужным для уборки инвентарем. «При корректировке бюджета на технику, инвентарь, оборудование для такого нового мероприятия закладывается 50 млн рублей», — сообщила зампредседателя комитета Галина Ампилогова.

Корректировку рассмотрят на сессии краевого парламента 20 апреля.