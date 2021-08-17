Городские доски объявлений привели в надлежащий вид

Доски очистили от бумажного слоя и старой краски, загрунтовали и окрасили металлические поверхности, изготовили элементы конструкции из ПВХ и выполнили облицовку. Завершающим этапом стал мелкий ремонт металлических конструкций.

По словам заместителя директора управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска Владимира Царева, работы были выполнены в срок и на сегодняшний день приняты.

«При первоначальном осмотре мы озвучили подрядной организации ряд небольших замечаний, которые оперативно устранили. Сейчас все доски объявлений активно используются горожанами», - отметил Владимир Царев.