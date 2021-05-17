Городские дворы практически полостью очищены от снега

Отдел муниципального контроля на постоянной основе проводит осмотр придомовых территорий. Одной из управляющих компаний вынесены замечания по трём адресам: ул. Комсомольская, 3 и 12, Ленинский проспект, 15. Устранить недостатки необходимо в течение месяца. Отдел будет проводить проверки еженедельно. В случае неисполнения в отношении УК может быть возбуждено административное производство, которое влечёт за собой штраф.

- Сейчас практически все управляющие компании очистили дворы и подъездные пути к ним. А если жильцы хотят увеличить норму вывоза снега, они должны провести собрание собственников и передать протокол УК, которая пересчитает тарифы. Если они согласятся на условия, предложенные управляющей организацией, будет заключён договор, и УК станет вывозить снег полностью, - рассказала Ольга Вахитова.

Также она добавила, что в случае невыполнения текущих работ норильчане могут оставить письменную заявку в УК. Если реакции не последует, они могут обратиться в отдел муниципального контроля, специалисты которого проведут проверку. В отдел можно обратиться лично или через портал «Госуслуги».

- Количество обращений с начала года невелико и по сравнению с прошлым годом не возросло. Конечно, в период активного таяния снега, жалобы есть всегда, и у нас в работе около 30 заявлений. Многие горожане предпочитают сетовать на ситуацию в соцсетях, но это не самый действенный метод. Мы в таких случаях принимаем жалобу во внимание, но не можем рассмотреть её в полном объёме. Если гражданин обращается непосредственно в отдел, то у нас появляются все полномочия для принятия соответствующих мер, - пояснила Ольга Вахитова.