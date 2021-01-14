Городские службы устраняют последствия обильных снегопадов

Как напомнили в управлении городского хозяйства администрации Норильска, крыши жилых домов и их входные группы должны очищаться управляющими компаниями (УК). А вот отливы на окнах и балконы - ответственность собственников жилья. Что до архитектурных элементов здания, то если они относятся к окопной группе, освобождать их от снега тоже должны жильцы, а если к элементам фасада здания - коммунальники.

- У каждой УК есть ответственные, мастера по территории, которые ежедневно делают обход, после чего составляется план работы, на основании которого на конкретные адреса выводится персонал. Но сейчас, с учётом погоды, в первую очередь УК отрабатывают заявки, поступающие через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) или к ним напрямую. В среднем ежесуточно УК выводят 60-65 сотрудников на крыши. Помимо жилых домов, снег убирают на школах, садиках и других муниципальных учреждениях, этим занята компания «Торгсервис», которая ежедневно выводит до 20 человек, - рассказал о ситуации Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска.

Он также добавил, что горожане должны оставлять свои заявки на уборку снежных «шапок» и сосулек в ЕДДС для оперативной отработки. Туда же можно передать жалобу на бездействие УК. УГХ, в свою очередь, контролирует выполнение поступающих звонков. В управлении отмечают: за период новогодних праздников поступила 21 заявка, сейчас в работе девять адресов.

- Жалобы должны быть отработаны в течение суток, и УК стараются сделать это как можно быстрее, ведь свисающий снег или лёд - прямая угроза жизни людей, - объяснил собеседник.

Освобождение от снега кровель аварийных расселённых домов с этого года - ответственность УЖКХ Норильска. На это заложены средства в программе содержания таких зданий вплоть до их сноса. Заявки на очистку этих зданий горожане также должны адресовать в ЕДДС, а также напрямую в УЖКХ.

Не менее активная работа ведётся сегодня и на улично-дорожной сети города. На днях обсуждалась возможность привлечения дополнительной техники в «Илан-Норильск» и «Норильскавтодор».

- У «Илана» сейчас есть трудности: в морозы они не могли работать в должном режиме, но всё же выходили на линии, в результате чего много техники вышло из строя. Поломки сейчас устраняют, но поскольку убирать снег с улиц всё равно надо, компании предложено привлечь подрядчика. Так что пока «Норильскавтодор» контролирует ситуацию и вместе с «Илан-Норильск» ищет возможности привлечения дополнительной техники, - отметил Константин Купреенко.

Активно входит в стабильный рабочий ритм и регоператор «РостТех», на работу которого горожане на праздниках жаловались многократно. Как поясняют в УГХ, с нового года регоператор перешёл на круглосуточный режим работы, в среднем ежедневно на линию выходят 20-24 мусоровоза. Но этого количества не хватает, и «РостТех» привлёк сторонние организации и их технику для вывоза скопившегося мусора.

- Мешает погода - обилие снега не везде позволяет подъехать к контейнерным бакам. Плюс в штормовую погоду их нельзя поднимать. Так что трудности есть. Но мы контролируем ситуацию и направляем данные о работе регоператора в минэкологии края. «РостТех» старается выровнять ситуацию. Думаю, неделя-две, и они наладят схему по каждому микрорайону, по сотрудничеству с УК и схеме вывоза снега по каждому двору, - заключил Константин Купреенко.