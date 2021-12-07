Городской центр культуры приглашает окунуться в предновогоднее волшебство

Более 30 мастеров-ремесленников Большого Норильска, как уже известных, так и начинающих, представят публике свои авторские изделия. Работы исполнены в разнообразных техниках, начиная от валяния и выделки кожи и заканчивая изысканными украшениями из шоколада. Почётным гостем фестиваля станет гость Алексей Пыряков, мастер по художественной обработке металла из Петрозаводска. Он работает в ряде творческих направлений, в том числе за его плечами работа на реставрационном участке Гатчинского дворца-музея, где он освоил навыки ювелирного мастерства.

Для тех, кто желает приобщиться к секретам разных ремёсел, мастера организуют занятия, на которых можно будет своими руками изготовить подарки на Новый год. Гость фестиваля 11 и 12 декабря проведет мастер-класс по изготовлению традиционного лапландского украшения-оберега "riskku", это же - саамская брошь.

Запись на мастер-классы по телефону +7 913 490 7164.

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