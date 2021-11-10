Городской Совет Норильска отчитался о работе за год

Среди ключевых событий отчётного периода спикер назвал подписание соглашений о социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года, отметив при этом, что план мероприятий на общую сумму около 270 млрд рублей является важнейшим результатом работы муниципалитета Норильска с краевыми и федеральными властями:

«В комплексный план включены, в том числе, все мероприятия, о которых депутатский корпус Норильска вёл диалог с краевыми и федеральными властями на протяжении последних трёх лет. В частности речь идёт о продлении программы переселения северян на материк, модернизации ЖКХ, возобновлении жилищного строительства, возведении нового пожарного депо в Оганере и других направлениях развития инфраструктуры территории».

Важным результатом работы депутатского корпуса Александр Пестряков считает также принятое городским Советом решение об освобождении резидентов Арктики от уплаты земельного налога на срок до пяти лет с момента получения такого статуса.

«Это решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности Норильска: на фоне грядущей масштабной реновации необходимо создавать максимально выгодные условия для создания новых объектов и структур», — уверен председатель горсовета.

Особое внимание в своём докладе он уделил работе норильских парламентариев с жителями. За отчётный период депутаты провели 199 встреч с трудовыми коллективами, в которых приняли участие 7960 работников предприятий всех форм собственности. На личный приём, а также с письменными заявлениями к депутатам обратились 2272 жителя Норильска.

«По-прежнему одной из самых больных для норильчан тем остаётся жилищно-коммунальное хозяйство. Рост обращений в этой категории (от 282 до 394) связан с аномально снежной и в то же время холодной зимой 2020–2021 годов. Злободневными остаются проблемы в системе здравоохранения и с трудоустройством. В Центре занятости населения больше 6,5 тысячи вакансий, при этом количество зарегистрированных безработных — чуть больше 300 человек. Кадровый голод наблюдается почти во всех отраслях. Достаточно много поступало в наш адрес вопросов, связанных с дистанционным обучением школьников и студентов, а также с вступлением в силу различных нормативных актов с так называемыми ковидными ограничениями. По всем вопросам, поступившим в адрес депутатов от норильчан, приняты меры, даны необходимые разъяснения», — отметил спикер.

Подводя итоги очередного года работы депутатов, председатель норильского парламента особо подчеркнул, что основными принципами работы городского Совета остаются открытость и доступность для населения. Активная работа депутатов со СМИ, а также в социальных сетях и мессенджерах позволяет оперативно доносить до норильчан важную информацию об изменениях в законодательстве, планируемых работах и инициативах горсовета, направленных на повышение качества жизни горожан.

«Плановые заседания комиссий и сессий Горсовета проводятся с участием средств массовой информации. А с прошлого года была успешно опробована новая форма работы со СМИ: совместно с телекомпанией «Северный город» проводятся прямые трансляции заседаний депутатских комиссий. Они востребованы норильчанами и, думаю, будут применяться нами в дальнейшем», — резюмировал свой доклад Александр Пестряков.