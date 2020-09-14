Городскому бюджету причинён ущерб

В прошлом году на ремонт 140 нежилых зданий и помещений администрация города выделила 2,5 миллиона рублей из городского бюджета.

Ежемесячно подрядчик представлял отчёты о проделанной работе, в которых в частности были указаны ремонтные работы сетей коммуникаций. Но, как оказалось, большинство сведений были недостоверными. По данным прокуратуры, во многих помещениях коммуникационных сетей и вовсе не было, а значит, и ремонтировать было нечего.

Вся информация от подрядчика предоставлялась одному из заместителей главы города, который, зная о состоянии зданий, всё равно подписывал представленные акты. Таким образом, городскому бюджету был причинён ущерб в один миллион рублей.

По итогам проверки прокуратура возбудила уголовное дело в отношении трёх должностных лиц администрации города, а также руководителя подрядной организации по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».