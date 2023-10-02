Горожан просят не блокировать припаркованным транспортом доступ к площадкам сбора мусора

Алексей Яковлев, директор управления, отмечает, что ситуация с вывозом мусора контролируется как администрацией Норильска, так и управлением. Существует согласованный график вывоза мусора, налажено взаимодействие с региональным оператором «РостТех», службы оперативно получают информацию о сложных участках и занимаются их очисткой. У регоператора заключён контракт с министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края, исполнение которого в нашем городе и контролирует управление. Спорные моменты отрабатываются в рабочем порядке, и, если взаимопонимания нет, управление обращается в министерство с просьбой принудить регоператора к выполнению обязательств.

- Но за последние полгода таких обращений нами не направлялось. В то же время есть проблема с тем, что сами жители не всегда поступают сознательно и часто паркуются так, что мусоровоз не может подъехать к контейнерам и загрузить отходы. Порой люди ставят машины не вплотную, но так, что мусоровоз при маневрировании может их задеть, так что, опять же, сотрудники «РостТеха» не могут выполнить свою работу. В итоге баки переполняются, и мы получаем обращения жителей. Прошу людей отнестись к чистоте своих же дворов сознательнее. И добавлю, что к нарушителям правил благоустройства принимаются меры наказания: штрафы, к физлицам – от 1000 рублей, - подчеркнул Алексей Яковлев.

В свою очередь представитель регоператора на территории пояснила, что «РостТех» готов к приближающейся зиме. Как только зимние графики работы утвердят в администрации и управлении экологии, регоператор перейдёт на них. Сразу после утверждения графики будут доступны на сайте компании https://rosttech.online/. Сегодня в Норильске работает 24 единицы техники, она вся на ходу – нынешним летом компания закупила запчасти и расходные материалы для обслуживания машин:

- Мы стараемся ежегодно пополнять автопарк, но на данный момент 24 единиц хватает. Хотя в планах закуп дополнительной техники есть. Пока же в крайней необходимости, при большой загруженности, обращаемся к подрядчикам, хотя чаще всего справляемся своими силами.

Она также добавила, что зимой время от времени вывоз осложняется снежными перемётами на подъездных путях (эта проблема решается управляющими компаниями оперативно) и, главное, припаркованными автомобилями жильцов:

- Если УК делают всё возможное для заезда нашей техники, то сами жители дворов будто не замечают проблемы. К сожалению, иного способа воздействия на жителей, кроме как озвучивать эту проблему, у нас нет.

Представители регоператора напомнили, что компания обслуживает лишь контейнерные площадки, потому жителям нужно доносить мусор до них, а не оставлять у подъездов и в других неподходящих местах. Вывозят работники «РостТеха» и крупногабаритные отходы, но их также необходимо вынести на площадку.