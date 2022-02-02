МАУ ИЦ «Норильские новости»

Горожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорог

Горожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорог

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Горожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорог

Горожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорогГорожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорог

В Норильске продолжается очистка территорий от снега. Однако полноценно проводить работы мешает автотранспорт, который горожане надолго оставляют возле тротуаров.

Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» обратился к жителям с просьбой не усложнять работу служб:

- Это влияет и на безопасность дорожного движения. Потому большая просьба к владельцам транспорта не оставлять автомобили на длительный срок возле тротуаров.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
2 февраля в 16:11 730
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