Горожан просят не оставлять транспорт на обочинах дорог

В Норильске продолжается очистка территорий от снега. Однако полноценно проводить работы мешает автотранспорт, который горожане надолго оставляют возле тротуаров.

Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор» обратился к жителям с просьбой не усложнять работу служб:

- Это влияет и на безопасность дорожного движения. Потому большая просьба к владельцам транспорта не оставлять автомобили на длительный срок возле тротуаров.