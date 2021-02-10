Горожане продолжают портить вешний вид остановок

Несознательные граждане продолжают портить внешний вид городских остановочных пунктов.

- Буквально на прошлой неделе подрядная организация заменила стекло на остановке по адресу: ул. Талнахская, 21, где за месяц уже второй раз норильчане разбивают стеклянное ограждение, - сообщил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора».

В летний период остановки портят краской и объявлениями, а в зимний норильчане разбивают стёкла. Отметим, что на восстановление одного стеклянного ограждения размером полтора на два метра необходимо порядка 10 тысяч рублей, что приводит к дополнительным тратам. Также Евгений Болгов отметил, что замена стеклянных полотен проводится в рамках контракта по содержанию остановочных пунктов.

- В прошлом году был случай, когда стёкла просто снимали для личных нужд. Вот кому-то они просто понадобились. Мы писали заявление в полицию, но злоумышленника не удалось найти, - добавил начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора».

С тёплыми остановками, которые сравнительно недавно начали появляться на улицах нашего города, норильчане тоже обращаются неаккуратно. Механизм закрывания дверей часто выходит из строя, потому что горожане «помогают» дверям открываться и закрываться.

- В этом году планируется, что тёплые остановки будут устанавливаться с дверьми на доводчике, чтобы норильчане не застревали внутри остановок, - прокомментировал ситуацию Евгений Болгов.