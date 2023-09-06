Горожане продолжают жаловаться на большегрузы во дворах

Рейд проходит при участии административной комиссии совместно с сотрудниками ОВД. Еженедельно они посещают дворы города для выявления такого вида нарушений. Вчера комиссия составила один протокол.

Несмотря на то что за нарушение правил парковки водителям грозит штраф, они продолжают их нарушать. Притом что в городе оборудованы специальные площадки для парковки грузовых автомобилей:

– в Центральном районе — на 4-м километре автомобильной дороги Норильск — Алыкель, в районе автобусной остановки «Гараж», справа по ходу движения из города Норильска;

– в районе Талнах — на 18-м километре объездной дороги, в районе перекрёстка улиц Федоровского и Игарской и автобусной остановки «Очистные»;

– в районе Кайеркан — на 24-м километре автомобильной дороги Норильск — Алыкель, слева по ходу движения из Норильска.

Подъезды к парковкам помечены информационным дорожным знаком «Место стоянки грузовых транспортных средств». По поручению главы города на спецпарковках ведётся работа по установке дополнительных знаков, информирующих участников движения о таких парковках.

«Дополнительно в настоящее время введён запрет для стоянки грузовых транспортных средств на улицах Лауреатов, Нансена, Хантайской и на проезде Молодёжном по всей их длине, на участках улиц Комсомольской в районе дома № 43, улицы Талнахской в районе дома № 6 до перекрёстка с улицей Пушкина, а также в Талнахе и Кайеркане. В соответствии со ст. 12.28 ч. 1 КоАП РФ водитель, нарушивший правила стоянки, получает административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей», — рассказал Андрей Шрайнер, и. о. начальника отдела содержания автомобильных дорог «Норильскавтодора».

Также в городе продолжается внедрение системы «Паркон-А». Это мобильный комплекс, предназначенный для автоматического мобильного контроля нарушений правил остановки и стоянки. Он обеспечивает автоматическое распознавание номеров и проверку ТС по различным базам данных. Начать применение системы планируется до конца сентября.