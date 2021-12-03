МАУ ИЦ «Норильские новости»

Госавтоинспекция Норильска получила пять новых патрульных автомобилей

Госавтоинспекция Норильска получила пять новых патрульных автомобилей

Главная / Новости / Город

Госавтоинспекция Норильска получила пять новых патрульных автомобилей

Госавтоинспекция Норильска получила пять новых патрульных автомобилей

Они поступили в город в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Новые патрульные автомобили Hyundai оснащены средствами видеофиксации обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками, а также укомплектованы специальными аптечками для оказания первой медицинской помощи, сообщили в ГИБДД Норильска. Все транспортные средства сразу выйдут на линию.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
3 декабря в 09:23 3930
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также