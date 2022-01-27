Госавтоинспекторы обеспечивают безопасность на дорогах города в условиях штормового ветра

В Норильске до сих пор сохраняется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. По сообщению синоптиков, порывы ветра достигают 28 м/с. В связи с этим автодорога Норильск — Алыкель закрыта для всех видов автотранспорта.

Инспекторы ГИБДД в составе штаба «Шторм» следят за ситуацией на дороге. Личный состав дорожно-патрульной службы Норильского ОМВД готов при необходимости оказать помощь автомобилистам.

Дорожные полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдения ПДД и скоростного режима.

Актуальную информацию по обстановке на дорогах Большого Норильска можно получить на сайте администрации города, либо по телефонам +7 (3919) 42-00-07, 007 (доб. 7).