Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП с участием двухлетнего пешехода

10 июля 36-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по дворовой территории жилого дома, допустил наезд на двухлетнего пешехода. Автомобилист двигался от детской площадки в сторону подъезда, где девочка гуляла в сопровождении мамы. В результате происшествия пострадавшую малышку с места ДТП доставили в городскую больницу, сообщает пресс-служба Отдела МВД России по Норильску.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной призывают водителей быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим в жилой зоне и дворовых территориях.

Родителям и гуляющим во дворах детям необходимо помнить о соблюдении правил дорожного движения во дворах и на дороге: не выбегать из-за стоящих автомобилей, не играть на проезжей части и всегда внимательно смотреть по сторонам.