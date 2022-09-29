Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали четыре человека

ДТП произошло сегодня, около 8 часов утра, на 13-м километре автодороги Норильск — Талнах. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ 2111, ехавший в сторону Центрального района, допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», двигавшемся в попутном направлении.

Всего этим утром было зафиксировано пять ДТП. Автоинспекторы отмечают, что все аварии произошли из-за того, что водители не учли погодные условия. Сотрудники ГИБДД призывают водителей управлять автомобилем с максимальной осторожностью, обязательно обращать внимание на погоду, а также сменить летние шины на зимние.