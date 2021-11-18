МАУ ИЦ «Норильские новости»

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием 10-летнего пешехода

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием 10-летнего пешехода

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Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием 10-летнего пешехода

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием 10-летнего пешехода

Сегодня, около 9 часов утра, на улице Мира 32-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» наехал на мальчика, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка доставили в городскую больницу.

Как сообщают в ОГИБДД Норильска, водитель был трезв, в течение года к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Полицейские проводят административное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекторы призывают водителей учитывать дорожные и погодные условия, заранее снижая скорость перед пешеходными переходами.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
18 ноября в 12:30 280
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