Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием 10-летнего пешехода

Сегодня, около 9 часов утра, на улице Мира 32-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео» наехал на мальчика, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка доставили в городскую больницу.

Как сообщают в ОГИБДД Норильска, водитель был трезв, в течение года к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Полицейские проводят административное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекторы призывают водителей учитывать дорожные и погодные условия, заранее снижая скорость перед пешеходными переходами.