Госдума поддержала поправки в раздел «Охрана труда» Трудового кодекса

Обновлённая редакция концептуально меняет подходы в области охраны труда. Приоритет отдан профилактике и обеспечению безопасности на рабочем месте. Изменения призваны стимулировать работодателей создавать безопасные условия труда для сотрудников.

«Поправки в Х раздел Трудового кодекса предполагают ряд новаций. Так работодатель будет обязан учитывать те риски, которые возникают на конкретном рабочем месте. И обеспечивать условия для охраны труда работника с учётом этих особенностей», — пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

В перечень основных понятий добавлен термин «опасность» и в кодекс введена новая статья, в которой сформулированы основные принципы обеспечения безопасных условий труда — предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения здоровья работников.

Документ расширяет обязанности работодателя в части профилактических мер, которые предусматривают профессиональные риски на рабочем месте, анализ и оценку условий труда, учёт микротравм и расследование причин их появления.

Вводится запрет на работу в опасных условиях труда — так, если класс опасности 4–й, работодатель обязан приостановить работу. Принципиально меняется подход в предоставлении средств индивидуальной защиты. Обеспечение СИЗ будет осуществляться с учётом имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого на конкретном рабочем месте работника, как это было принято.

У работодателей появятся права: вести электронный документооборот в области охраны труда; использовать в целях контроля за безопасностью работ оборудование для дистанционной видео–, аудио– или иной фиксации.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.