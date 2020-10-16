Госдума во втором чтении рассмотрит проект об отмене банковских комиссий

По данным ТАСС, запрет на взимание комиссионного вознаграждения также будет прописан в законе о национальной платежной системе с указанием, что речь идет именно о физических лицах. Необходимые поправки также вносятся в закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами» и в закон «О почтовой связи».

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2021 года. Данный проект установит «единые подходы к взаимодействию между лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами; ресурсоснабжающими организациями; операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами; специализированными некоммерческими организациями», которые занимаются обеспечением проведения капитального ремонта многоквартирных домов; кредитными организациями; оператором почтовой связи при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

В Госдуме предположили, что с принятием данного законопроекта семьи будут экономить до 3% месячного бюджета от суммы платежа за услуги ЖКХ.