Строительство подъездных путей к Быстринскому ГОКу

Протяжённость подъездной автомобильной и железной дороги Быстринского ГОКа в Газимуро–Заводском районе составляет 11,9 км. В ходе проверки сотрудники Госинспекции проверяют соответствие строительно–монтажных работ требованиям проектной документации, оценивают качество применяемых стройматериалов, рассматривают проблемные вопросы при строительстве объекта. После ввода в эксплуатацию подъездного пути по нему будут завозить материалы, конструкции и оборудование, поставка которых по технологическим требованиям осуществляется железнодорожным транспортом.

На данный момент на объекте выполнен полный комплекс строительно–монтажных работ. По результатам проверки будет принято решение о выдаче заключения о соответствии построенных объектов.

Напомним, на предприятии ведётся обогащение руды Быстринского месторождения золота, меди и железа. Ежегодно на комбинате планируется переработка около десяти миллионов тонн руды. Выход комбината на проектную мощность ожидается к 2021 году. На ГРК «Быстринское» ведутся открытые горные работы, объём разработки горной массы относится ко второму классу опасности.