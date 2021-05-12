Госкорпорация «Росатом» в этом году направит 73 млрд рублей на развитие Северного морского пути

Это десятая часть от общего объёма программы капитального строительства корпорации, сообщает корпоративное издание госкорпорации «Страна Росатом» со ссылкой на директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Геннадия Сахарова.

- В этом году речь идёт уже о 700 млрд рублей финансирования программы капитального строительства, - сказал Геннадий Сахаров. - Из них 73 млрд рублей пойдут на развитие Северного морского пути.

Росатом является куратором федерального проекта

«Северный морской путь».