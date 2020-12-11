На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»

В основу беседы легли вопросы, заданные самими горожанами. Их озвучивала ведущая программы Маргарита Юрова, главный редактор Норильск ТВ.

В частности, норильчане спросили у градоначальника, когда школьники вернутся за парты, ждать ли дополнительных ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на уровне муниципалитета, и состоится ли традиционный праздник открытия снежных городков. Не обошли стороной и злободневные темы — снегоуборку, сорванные с домов крыши, маловодность реки Норильской, отлов бездомных животных.

Отвечая на вопрос, касающийся сферы ЖКХ, Николай Тимофеев напомнил, что в Норильске реализуются федеральные и краевые программы по обновлению города, предполагающие благоустройство дворов. Но этого мало, считает руководитель муниципалитета.

– Надеюсь, в начале будущего года будет подписано соглашение по развитию города, в рамках которого стартуют и программа реновации жилфонда, и благоустройство дворов, и система «Безопасный город», и многое другое. До конца этого года правительство РФ должно утвердить программу социально–экономического развития города, до конца января планируется подписать соглашения, предусматривающие конкретные мероприятия до 2035 года и источники их финансирования. И уже с 2021-го года мы начнём постепенное обновление, — сообщил Николай Тимофеев. — С уверенностью могу сказать, что у нас большое будущее — строительство домов, дорог, обновление всего городского хозяйства.

Обратиться к главе города с вопросами и предложениями можно через сайт норильск.рф. На главной странице размещена кнопка «Вопрос главе города».

– Николай Анатольевич, сегодня ученики 5–8 и 10–х классов продолжают учиться дома. Есть ли у детей шанс вернуться в школы после Нового года?

– Уже в ноябрьские каникулы мы рассматривали вопрос перевода на дистанционный формат обучения ряда параллелей и на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции пришли к выводу, что на удалённую учёбу нужно отправлять всех учеников с 5 по 11-е классы. Позднее к нам стали поступать коллективные обращения родителей выпускников, где говорилось о том, что дома дети не могут овладеть всей требуемой полнотой знаний, и мы решили с прошлой недели перевести на очную форму 9 и 11-е классы. Сегодня поступают такие же обращения родителей детей из оставшихся параллелей, но, к сожалению, с учётом эпидемиологической ситуации в городе мы не видим возможности пойти им навстречу до конца этого года. В Норильске диагноз «коронавирус» ежедневно подтверждается более чем у 30 человек, занято свыше 330 коек в базовых ковид–госпиталях, и предпосылок к снижению порога заболеваемости нет. Ради безопасности детей и учителей мы пока не можем вернуться к очному режиму обучения.

Информацию о порядке организации обучения школьников можно получить в своём образовательном учреждении или на его сайте. Для оперативного решения вопросов во всех школах работают телефоны горячей линии. Их номера размещены на сайте управления общего и дошкольного образования города Норильска (УОиДО) — norduo.ucoz.ru. Для получения дополнительных комментариев можно обращаться в УОиДО в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 43–72–00 (доб. 3202).

– Решено, что гимназию № 4 не будут сносить, её ждёт реконструкция. Но люди волнуются из-за того, что ремонт длительное время не начинается. Между тем, многим неудобно добираться до тех школ, где сейчас базируются классы гимназии.

– Мне знакомы и проблема, и озабоченность родителей учеников гимназии № 4, там учится и моя дочь. Сейчас мы проводим изыскания, требуется серьёзная работа. На госэкспертизу выйдем только к следующему лету. И только после неё сможем начинать реконструкцию здания. При этом мы хотим решить две задачи. В гимназии есть большой и малый корпуса, в первом раньше учились младшие классы, а на обед ходили в соседний, большой. Это, понятно, вызывало недовольство родителей. В ходе реконструкции мы хотим не только обновить основной и малый корпуса, но и соединить их галереей. В лучшем случае реконструкция завершится к концу 2022 года, но, скорее всего, — к сентябрю 2023–го. Не думаю, что получится сделать это раньше, ведь мы потеряли много времени: корпус закрыт уже несколько лет.

– Основная тема 2020 года — коронавирусная инфекция. Многие горожане спрашивают, должны ли они сдавать тесты после поездки по нашему региону?

– В ближайшее время пересмотра принятых решений не будет. Чтобы обезопасить жителей Норильска от возможных завозных случаев заражения, проводится массовое тестирование людей, возвращающихся в город. Это, конечно, влияет на статистику, но мы боремся не за неё, а за здоровье наших людей. При этом неважно, откуда прибыл человек: он должен пройти тестирование. Напомню, компания «Норникель» бесплатно раздавала тесты всем прибывающим гражданам, а стоимость каждого — около 3500 рублей. Мы решили продолжить такую работу, предоставляя право бесплатного тестирования в медучреждениях города.

– Будет ли муниципалитет принимать дополнительные ограничительные меры, связанные с коронавирусом?

– Дополнительных мер пока не предполагаем, хотя всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Новогодние корпоративы уже отменены, равно как и развлекательные мероприятия. Это сделано для недопущения высокой концентрации людей в одном месте.

– На медперсонале сегодня лежит большая нагрузка, при этом дефицит кадров сохраняется.

– Уровень обеспеченности медкадрами в городе выше, чем в целом по России и краю, но мы наблюдаем высокий отток кадров с территории, равно как и приток. В Норильске продолжает работать программа приглашения дефицитных специалистов, распространяемая на медицинских и педагогических работников. Мы прилагаем максимальные усилия для привлечения людей. Да, есть недостаток специалистов узкого профиля, пытаемся решить проблему. Недавно внесли изменения в программу, увеличив предлагаемые подъёмные. Теперь по прибытии медики смогут получить полмиллиона рублей, а также служебную квартиру, помощь в решении разных социальных вопросов, оплату переезда и т. д.

Ознакомиться с условиями участия в муниципальной программе по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями, полным перечнем вакантных должностей (профессий), а также пакетом социальных гарантий для приглашённых сотрудников можно на сайте норильск.рф. Проконсультироваться — в управлении по персоналу администрации города Норильска по телефону 43–71–30 (доб. 1173, 1174, 1176) или по электронной почте: personal@norilsk–city.ru.

– Может ли город стимулировать работу УК по благоустройству домов и дворов?

– Нам вообще предстоит большая работа по обновлению города. Не так давно к нам приезжала делегация Совета Федерации, по итогам визита подписано постановление с рекомендациями по развитию территории, разработанными в том числе на основе предложений жителей Норильска. Сюда входит и развитие системы «Безопасный город». Отмечу, что для её внедрения требуется более 1 млрд рублей. Это связано с установкой видеокамер, по сути, на каждом подъезде, на дорогах (с системой распознавания лиц).

Но и без этого работа ведётся, внедряются разные технологии. Хочу напомнить горожанам, что в Норильске реализуются федеральные и краевые программы, предполагающие благоустройство дворовых территорий. Хотя, не скрою, я считаю, что этого мало, и нам нужно больше дворов приводить в надлежащий вид.

Если управляющая компания не реагирует на ваши заявки, стоит направить письменное обращение в управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, на электронную почту: ugh@norilsk–city.ru либо по факсу 43–70–51. Телефон для справок 43–70–50.

– Каждое лето в городе проводятся капремонты жилфонда, но в соцсетях немало видео горожан с видом очередной сорванной метелью крыши. Почему так происходит?

– Хочу напомнить, что при ремонте домов мы руководствуемся федеральным законодательством, которое предусматривает следующий алгоритм действий: проектные работы, объявление конкурса по выбору подрядчика, затем — сам ремонт и его комиссионная приёмка. Если при приёмке выявляются дефекты, подрядчик их сразу устраняет. Если в течение гарантийного срока — он также обязан их устранить за свои средства.

Обратиться по поводу качества выполненных работ по региональной программе капремонтов многоквартирных домов можно в электронной форме через портал «Госуслуги» либо в управление городского хозяйства администрации города Норильска (ул. Севастопольская, 7, телефон 43–70–50). Для проведения государственного контроля заявления в письменной форме следует направлять в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1, телефон 48–05–33.

– Планируется ли в 2021 году создание муниципального приюта для бездомных животных?

– По этой теме уже было много обещаний, не хочу быть тем, кто даёт их впустую. Мы прорабатываем этот вопрос. Контракты на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных во всех районах города заключены. В этом году на это закладывали 8 млн рублей. Будучи пользователем соцсетей, я вижу многочисленные ролики о бродячих животных в городе, так что мы планируем продолжать эту работу. Напомню, что горожане, столкнувшиеся со стаями животных, могут сообщить об этом в УЖКХ или написать обращение на сайте норильск.рф. За последние выходные я получил пять писем на эту тему. Люди видели стаи собак в начале улицы Талнахской и на Анисимова, а также в Талнахе. Мы реагируем на эти обращения. Норильску действительно нужен питомник. Для его создания мы в первую очередь хотим привлечь общественников, а если не получится, организуем муниципальный.

Заявки на отлов бродячих животных принимаются по телефонам: 43–70–57 (Центральный район), 43–72–13 (Талнах), 43–72–27 (Кайеркан).

– Могут ли норильчане повлиять на установку тех или иных арт–объектов, выражая своё мнение на общественных слушаниях?

– Вообще, по ряду вопросов, начиная с принятия бюджета на очередной год, мы всегда привлекаем общественность: проводятся публичные слушания, обсуждения бюджета на комиссиях, сессиях горсовета депутатов, что придаёт максимальную прозрачность процессу. Потому неудивительно, что горожане знают о планируемых закупках и спрашивают городские власти об их необходимости. Я сторонник того, чтобы всё, что мы приобретаем для города, обсуждалось с горожанами, и последнее слово оставалось за ними.

Предложения по благоустройству города принимаются в управлении жилищно–коммунального хозяйства по адресу: ул. Севастопольская, 7, телефону 43–70–40 или на электронную почту: uzkh@norilsk–city.ru.

– Может, стоит создать открытую площадку для такого обсуждения?

– Предложение правильное. Думаю, на нашем сайте такая площадка должна появиться. На ней люди смогут оставлять свои предложения, а мы — отчитываться в том, какие конкретно идеи будут рассматриваться при формировании бюджета и муниципальных программ благоустройства.

– Снежные городки строятся, но 2020 год диктует свои условия. Будет ли у нас традиционный праздник открытия городков?

– Указом губернатора проведение новогодних праздничных мероприятий запрещено, и мы в Норильске также решили, что 19 декабря ёлки во всех районах города откроются, но не торжественно. На них зажгутся красивые огни иллюминации, жителей ожидает праздничный салют, о времени запуска которого в каждом районе сообщим дополнительно. Но гуляний, к сожалению, не будет.

– Сегодня в городе общедоступны 20 федеральных каналов. Но многие пенсионеры города, не имеющие кабельного, спрашивают: смогут ли они смотреть норильские новости даже в отсутствие кабельного пакета?

– Этот вопрос решаемый, управление общественных связей администрации Норильска его прорабатывает. Думаю, в конце 2021 или в начале 2022 года Норильск ТВ появится на 22–м федеральном канале, входящем в мультиплекс. Желаю каналу успехов, а всему городу — хороших новостей.

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Выпуски новостей и программы вы можете увидеть на YouTube–канале Норильск ТВ и на сайте norilsk.tv.

Повтор программы «Городской диалог» смотрите на телеканале Норильск ТВ (24–я кнопка в сетях кабельных операторов) 13 декабря в 16.40.