МАУ ИЦ «Норильские новости»

На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»

На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»

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На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»

Её гостем стал исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев.

На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»На канале Норильск ТВ состоялся первый выпуск общественно–политической программы «Городской диалог»

В основу беседы легли вопросы, заданные самими горожанами. Их озвучивала ведущая программы Маргарита Юрова, главный редактор Норильск ТВ.

В частности, норильчане спросили у градоначальника, когда школьники вернутся за парты, ждать ли дополнительных ограничительных мер, связанных с коронавирусом, на уровне муниципалитета, и состоится ли традиционный праздник открытия снежных городков. Не обошли стороной и злободневные темы — снегоуборку, сорванные с домов крыши, маловодность реки Норильской, отлов бездомных животных.

Отвечая на вопрос, касающийся сферы ЖКХ, Николай Тимофеев напомнил, что в Норильске реализуются федеральные и краевые программы по обновлению города, предполагающие благоустройство дворов. Но этого мало, считает руководитель муниципалитета.

– Надеюсь, в начале будущего года будет подписано соглашение по развитию города, в рамках которого стартуют и программа реновации жилфонда, и благоустройство дворов, и система «Безопасный город», и многое другое. До конца этого года правительство РФ должно утвердить программу социально–экономического развития города, до конца января планируется подписать соглашения, предусматривающие конкретные мероприятия до 2035 года и источники их финансирования. И уже с 2021-го года мы начнём постепенное обновление, — сообщил Николай Тимофеев. — С уверенностью могу сказать, что у нас большое будущее — строительство домов, дорог, обновление всего городского хозяйства.

Обратиться к главе города с вопросами и предложениями можно через сайт норильск.рф. На главной странице размещена кнопка «Вопрос главе города».

Николай Анатольевич, сегодня ученики 5–8 и 10–х классов продолжают учиться дома. Есть ли у детей шанс вернуться в школы после Нового года?

– Уже в ноябрьские каникулы мы рассматривали вопрос перевода на дистанционный формат обучения ряда параллелей и на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции пришли к выводу, что на удалённую учёбу нужно отправлять всех учеников с 5 по 11-е классы. Позднее к нам стали поступать коллективные обращения родителей выпускников, где говорилось о том, что дома дети не могут овладеть всей требуемой полнотой знаний, и мы решили с прошлой недели перевести на очную форму 9 и 11-е классы. Сегодня поступают такие же обращения родителей детей из оставшихся параллелей, но, к сожалению, с учётом эпидемиологической ситуации в городе мы не видим возможности пойти им навстречу до конца этого года. В Норильске диагноз «коронавирус» ежедневно подтверждается более чем у 30 человек, занято свыше 330 коек в базовых ковид–госпиталях, и предпосылок к снижению порога заболеваемости нет. Ради безопасности детей и учителей мы пока не можем вернуться к очному режиму обучения.

Информацию о порядке организации обучения школьников можно получить в своём образовательном учреждении или на его сайте. Для оперативного решения вопросов во всех школах работают телефоны горячей линии. Их номера размещены на сайте управления общего и дошкольного образования города Норильска (УОиДО) — norduo.ucoz.ru. Для получения дополнительных комментариев можно обращаться в УОиДО в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефону 43–72–00 (доб. 3202).

Решено, что гимназию № 4 не будут сносить, её ждёт реконструкция. Но люди волнуются из-за того, что ремонт длительное время не начинается. Между тем, многим неудобно добираться до тех школ, где сейчас базируются классы гимназии.

– Мне знакомы и проблема, и озабоченность родителей учеников гимназии № 4, там учится и моя дочь. Сейчас мы проводим изыскания, требуется серьёзная работа. На госэкспертизу выйдем только к следующему лету. И только после неё сможем начинать реконструкцию здания. При этом мы хотим решить две задачи. В гимназии есть большой и малый корпуса, в первом раньше учились младшие классы, а на обед ходили в соседний, большой. Это, понятно, вызывало недовольство родителей. В ходе реконструкции мы хотим не только обновить основной и малый корпуса, но и соединить их галереей. В лучшем случае реконструкция завершится к концу 2022 года, но, скорее всего, — к сентябрю 2023–го. Не думаю, что получится сделать это раньше, ведь мы потеряли много времени: корпус закрыт уже несколько лет.

Основная тема 2020 года — коронавирусная инфекция. Многие горожане спрашивают, должны ли они сдавать тесты после поездки по нашему региону?

– В ближайшее время пересмотра принятых решений не будет. Чтобы обезопасить жителей Норильска от возможных завозных случаев заражения, проводится массовое тестирование людей, возвращающихся в город. Это, конечно, влияет на статистику, но мы боремся не за неё, а за здоровье наших людей. При этом неважно, откуда прибыл человек: он должен пройти тестирование. Напомню, компания «Норникель» бесплатно раздавала тесты всем прибывающим гражданам, а стоимость каждого — около 3500 рублей. Мы решили продолжить такую работу, предоставляя право бесплатного тестирования в медучреждениях города.

Будет ли муниципалитет принимать дополнительные ограничительные меры, связанные с коронавирусом?

– Дополнительных мер пока не предполагаем, хотя всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Новогодние корпоративы уже отменены, равно как и развлекательные мероприятия. Это сделано для недопущения высокой концентрации людей в одном месте.

На медперсонале сегодня лежит большая нагрузка, при этом дефицит кадров сохраняется.

– Уровень обеспеченности медкадрами в городе выше, чем в целом по России и краю, но мы наблюдаем высокий отток кадров с территории, равно как и приток. В Норильске продолжает работать программа приглашения дефицитных специалистов, распространяемая на медицинских и педагогических работников. Мы прилагаем максимальные усилия для привлечения людей. Да, есть недостаток специалистов узкого профиля, пытаемся решить проблему. Недавно внесли изменения в программу, увеличив предлагаемые подъёмные. Теперь по прибытии медики смогут получить полмиллиона рублей, а также служебную квартиру, помощь в решении разных социальных вопросов, оплату переезда и т. д.

Ознакомиться с условиями участия в муниципальной программе по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями, полным перечнем вакантных должностей (профессий), а также пакетом социальных гарантий для приглашённых сотрудников можно на сайте норильск.рф. Проконсультироваться — в управлении по персоналу администрации города Норильска по телефону 43–71–30 (доб. 1173, 1174, 1176) или по электронной почте: personal@norilsk–city.ru.

Может ли город стимулировать работу УК по благоустройству домов и дворов?

– Нам вообще предстоит большая работа по обновлению города. Не так давно к нам приезжала делегация Совета Федерации, по итогам визита подписано постановление с рекомендациями по развитию территории, разработанными в том числе на основе предложений жителей Норильска. Сюда входит и развитие системы «Безопасный город». Отмечу, что для её внедрения требуется более 1 млрд рублей. Это связано с установкой видеокамер, по сути, на каждом подъезде, на дорогах (с системой распознавания лиц).

Но и без этого работа ведётся, внедряются разные технологии. Хочу напомнить горожанам, что в Норильске реализуются федеральные и краевые программы, предполагающие благоустройство дворовых территорий. Хотя, не скрою, я считаю, что этого мало, и нам нужно больше дворов приводить в надлежащий вид.

Если управляющая компания не реагирует на ваши заявки, стоит направить письменное обращение в управление городского хозяйства по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 7, на электронную почту: ugh@norilsk–city.ru либо по факсу 43–70–51. Телефон для справок 43–70–50.

Каждое лето в городе проводятся капремонты жилфонда, но в соцсетях немало видео горожан с видом очередной сорванной метелью крыши. Почему так происходит?

– Хочу напомнить, что при ремонте домов мы руководствуемся федеральным законодательством, которое предусматривает следующий алгоритм действий: проектные работы, объявление конкурса по выбору подрядчика, затем — сам ремонт и его комиссионная приёмка. Если при приёмке выявляются дефекты, подрядчик их сразу устраняет. Если в течение гарантийного срока — он также обязан их устранить за свои средства.

Обратиться по поводу качества выполненных работ по региональной программе капремонтов многоквартирных домов можно в электронной форме через портал «Госуслуги» либо в управление городского хозяйства администрации города Норильска (ул. Севастопольская, 7, телефон 43–70–50). Для проведения государственного контроля заявления в письменной форме следует направлять в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 1, телефон 48–05–33.

Планируется ли в 2021 году создание муниципального приюта для бездомных животных?

– По этой теме уже было много обещаний, не хочу быть тем, кто даёт их впустую. Мы прорабатываем этот вопрос. Контракты на отлов, стерилизацию и чипирование бездомных животных во всех районах города заключены. В этом году на это закладывали 8 млн рублей. Будучи пользователем соцсетей, я вижу многочисленные ролики о бродячих животных в городе, так что мы планируем продолжать эту работу. Напомню, что горожане, столкнувшиеся со стаями животных, могут сообщить об этом в УЖКХ или написать обращение на сайте норильск.рф. За последние выходные я получил пять писем на эту тему. Люди видели стаи собак в начале улицы Талнахской и на Анисимова, а также в Талнахе. Мы реагируем на эти обращения. Норильску действительно нужен питомник. Для его создания мы в первую очередь хотим привлечь общественников, а если не получится, организуем муниципальный.

Заявки на отлов бродячих животных принимаются по телефонам: 43–70–57 (Центральный район), 43–72–13 (Талнах), 43–72–27 (Кайеркан).

Могут ли норильчане повлиять на установку тех или иных арт–объектов, выражая своё мнение на общественных слушаниях?

– Вообще, по ряду вопросов, начиная с принятия бюджета на очередной год, мы всегда привлекаем общественность: проводятся публичные слушания, обсуждения бюджета на комиссиях, сессиях горсовета депутатов, что придаёт максимальную прозрачность процессу. Потому неудивительно, что горожане знают о планируемых закупках и спрашивают городские власти об их необходимости. Я сторонник того, чтобы всё, что мы приобретаем для города, обсуждалось с горожанами, и последнее слово оставалось за ними.

Предложения по благоустройству города принимаются в управлении жилищно–коммунального хозяйства по адресу: ул. Севастопольская, 7, телефону 43–70–40 или на электронную почту: uzkh@norilsk–city.ru.

Может, стоит создать открытую площадку для такого обсуждения?

– Предложение правильное. Думаю, на нашем сайте такая площадка должна появиться. На ней люди смогут оставлять свои предложения, а мы — отчитываться в том, какие конкретно идеи будут рассматриваться при формировании бюджета и муниципальных программ благоустройства.

Снежные городки строятся, но 2020 год диктует свои условия. Будет ли у нас традиционный праздник открытия городков?

– Указом губернатора проведение новогодних праздничных мероприятий запрещено, и мы в Норильске также решили, что 19 декабря ёлки во всех районах города откроются, но не торжественно. На них зажгутся красивые огни иллюминации, жителей ожидает праздничный салют, о времени запуска которого в каждом районе сообщим дополнительно. Но гуляний, к сожалению, не будет.

Сегодня в городе общедоступны 20 федеральных каналов. Но многие пенсионеры города, не имеющие кабельного, спрашивают: смогут ли они смотреть норильские новости даже в отсутствие кабельного пакета?

– Этот вопрос решаемый, управление общественных связей администрации Норильска его прорабатывает. Думаю, в конце 2021 или в начале 2022 года Норильск ТВ появится на 22–м федеральном канале, входящем в мультиплекс. Желаю каналу успехов, а всему городу — хороших новостей.

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Выпуски новостей и программы вы можете увидеть на YouTube–канале Норильск ТВ и на сайте norilsk.tv.

Повтор программы «Городской диалог» смотрите на телеканале Норильск ТВ (24–я кнопка в сетях кабельных операторов) 13 декабря в 16.40.

Текст Татьяна Зачупейко
11 декабря в 16:00 4330
Городской диалогОт первого лица
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