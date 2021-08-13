МАУ ИЦ «Норильские новости»

Гостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведем

Гостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведем

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Гостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведем

Как сообщают в управлении ГО и ЧС администрации района, за последний месяц в окрестностях Дудинки было зафиксировано четыре выхода бурых медведей к людям.

Гостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведемГостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведем

В конце прошлого месяца медведей видели в районе вертолётной посадочной площадки аэропорта «Дудинка», у здания метеостанции «Вологочан», на автодороге Дудинка-Алыкель, примерно в 40 километрах от города и возле воинской части 21242, в 26 километрах от Дудинки.

7 августа два медвежонка без мамы шли в направлении вертолётной посадочной площадки аэропорта «Дудинка», на левом берегу реки Дудинка.

Горожан просят быть предельно осторожными при выходе в тундру или на рыбалку. А также соблюдать правила личной безопасности: не подманивать, не кормить, не пытаться погладить животное. Убегать от зверя категорически запрещено, это может спровоцировать инстинкт преследования.

Получить актуальную информацию можно по телефону 1319. Если вы заметили хищника, сообщите об этом по телефону 112.

Фото из открытых источников
13 августа в 15:35 290
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