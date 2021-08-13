Гостей и жителей Дудинки предупреждают об опасности встречи с медведем

В конце прошлого месяца медведей видели в районе вертолётной посадочной площадки аэропорта «Дудинка», у здания метеостанции «Вологочан», на автодороге Дудинка-Алыкель, примерно в 40 километрах от города и возле воинской части 21242, в 26 километрах от Дудинки.

7 августа два медвежонка без мамы шли в направлении вертолётной посадочной площадки аэропорта «Дудинка», на левом берегу реки Дудинка.

Горожан просят быть предельно осторожными при выходе в тундру или на рыбалку. А также соблюдать правила личной безопасности: не подманивать, не кормить, не пытаться погладить животное. Убегать от зверя категорически запрещено, это может спровоцировать инстинкт преследования.

Получить актуальную информацию можно по телефону 1319. Если вы заметили хищника, сообщите об этом по телефону 112.