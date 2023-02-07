Градсовет Норильска выбрал местом установки стелы «Город трудовой доблести» территорию у «Солнечных часов»

В середине декабря в городе объявили сбор предложений по выбору места для монумента. В нём приняли участие более тысячи норильчан. Финальный этап голосования, в который вышли три локации, проходил с 9 по 26 января. За установку монумента в сквере имени А. С. Пушкина проголосовали 1714 человек, территорию у декоративного сооружения «Солнечные часы» поддержали 1242 человека, за Гвардейскую площадь отдали свои голоса 1552 горожанина.

Обсуждение было вынесено на Градостроительный совет для принятия окончательного решения.

- Наши специалисты создали 3D-проекции размещения стелы для всех трёх участков, — рассказала Юлия Фартушина, главный архитектор Норильска. — Отмечу, что дизайн обрамления стелы может быть разным, но сама её конфигурация утверждена на уровне Российской Федерации и изменению не подлежит, вариации допускаются лишь по высоте. Итак, если мы захотим установить монумент на Гвардейской площади, памятник металлургам придётся передвинуть чуть вперед, разместив стелу за ним. Помимо этого, здесь доминанта — сама архитектура, ансамбль является объектом культурного наследия регионального значения. А перенасыщение площади смысловыми акцентами способно приглушить каждый из них. Если же мы рассмотрим в качестве места для установки нового монумента сквер имени А. С. Пушкина, то единственное подходящее место — это его начало. Значит, придётся пожертвовать любимыми всеми горожанами малыми архитектурными формами — фигурами героев сказок Александра Сергеевича. К тому же в этом районе расположены в основном невысокие дома, обстановка камерная, уютная, домашняя. Стела же внесёт в эту атмосферу некий дисбаланс, нависая над сквером своей мощью. Такому монументу нужен простор, чтобы он был виден со всех сторон. Поэтому наиболее удачным с точки зрения градостроительства всё же является участок возле озера Долгого, где сейчас стоят «Солнечные часы». Во–первых, это самая высокая точка Центрального района, и здесь можно установить тянущуюся ввысь стелу с яркой подсветкой. Во-вторых, сюда отлично впишутся светодиодные экраны, на которых будут транслироваться историческая хроника, фильмы и ролики о важных событиях Норильска.

Своё мнение высказал и глава Норильска Дмитрий Карасев:

- Улица Пушкина с её сквером, стадионом «Заполярник», главным городским храмом «Всех скорбящих радость» обладает самодостаточностью, — считает градоначальник. — То же касается и Гвардейской площади. К тому же и я, и скульптор-монументалист Денис Стритович, рассматривавший варианты-фавориты, пришли к выводу, что площадка возле озера Долгого лучше всего подходит для столь знакового монумента. Ведь это не просто красивое место — с него открывается вид на гору Шмидта, на Старый город, оттуда виден мемориал «Норильская Голгофа», здесь пролегает некая граница между прошлым и будущим. Тут же рядом территория, которая будет неуклонно развиваться в ближайшие годы — парк «Озеро Долгое» и Комсомольский парк. Так что у размещения здесь стелы есть целый ряд преимуществ.

В итоге члены Градостроительного совета единодушно сошлись на том, что город может получить новую точку притяжения как для жителей, так и для его гостей. Монумент ко всему прочему станет логичным дополнением к мемориалу «Чёрный тюльпан», ведь стела по смысловой нагрузке схожа с памятником-соседом.

Представители компании «Норникель» также поддержали общую точку зрения.

- Возможно, для осуществления проекта потребуется больше трудозатрат и финансовых вложений, с учётом благоустройства прилегающей территории, но компания готова оказать полное содействие, чтобы территория, где расположится памятный знак, выглядела достойно, — отметил Вячеслав Щукин, заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам.

Уже известно, что с остатками декоративной кирпичной крепости в Комсомольском парке придётся распрощаться, их полностью демонтируют. А вот такую достопримечательность, как «Солнечные часы», сохранят, подыскав для неё место поблизости.

- Работы начнутся уже этим летом, — подытожил Дмитрий Карасев. — Дел много: установка самой стелы, пилонов, приведение в порядок территории вокруг монумента. Открыть мемориал «Город трудовой доблести» мы планируем 15 ноября, в годовщину присвоения Норильску почётного звания.