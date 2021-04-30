График работы норильских медучреждения в майские праздники

Городские медицинские учреждения с 1 по 10 мая изменят режим работы.

Взрослые межрайонные поликлиники:

- 1, 2, 9 и 10 мая — выходные дни;

- 3 и 8 мая с 08.00 до 16.00 в поликлинике на ул. Талнахской, 76, будут работать дежурный терапевт и хирург;

- с 4 по 7 мая обе взрослые поликлиники будут работать в обычном режиме.

Детские межрайонные поликлиники:

- 1, 2, 9 и 10 мая — выходные дни;

- 3 и 8 мая с 08.00 до 16.00 будет вести приём дежурный врач; вызовы врача на дом будут приниматься с 08.00 до 13.00;

- с 4 по 7 мая работа будет вестись в обычном режиме.

Травмпункт по адресу: пр. Котульского, 4, будет работать круглосуточно.