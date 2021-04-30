График работы Почты России в праздничные дни изменится

Все отделения Почты России в Норильске с 30 апреля по 10 мая будут работать по следующему графику:

- в предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — норильские отделения закроются на час раньше;

- 1 и 9 мая Почта России вместе со всем россиянами будет отдыхать;

- 2 мая и с 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме;

- 3 мая отделения будут работать по графику субботы, а 10 мая — по графику воскресенья.

Ознакомиться с актуальным графиком работы, а также найти ближайшее отделение Почты России можно официальном сайте либо в приложении.