МАУ ИЦ «Норильские новости»

График работы Почты России в праздничные дни изменится

График работы Почты России в праздничные дни изменится

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График работы Почты России в праздничные дни изменится

График работы Почты России в праздничные дни изменится

Все отделения Почты России в Норильске с 30 апреля по 10 мая будут работать по следующему графику:

- в предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая — норильские отделения закроются на час раньше;

- 1 и 9 мая Почта России вместе со всем россиянами будет отдыхать;

- 2 мая и с 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме;

- 3 мая отделения будут работать по графику субботы, а 10 мая — по графику воскресенья.

Ознакомиться с актуальным графиком работы, а также найти ближайшее отделение Почты России можно официальном сайте либо в приложении.

30 апреля в 14:44 720
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