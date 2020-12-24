График работы ЗАГС в праздничные дни

4 и 8 января с 10.00 до 16.00 сотрудники ЗАГС будут осуществлять приём граждан по вопросам регистрации рождения и смерти.

Напомним, что в ХАГШС можно обратиться через онлайн-приёмную. Для этого необходимо перейти по ссылке - https://www.krskstate.ru/priem и заполнить соответствующую форму обращения. Обращения граждан в электронном виде, направляемые в агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края, минуя предлагаемую форму ввода, к рассмотрению не принимаются.