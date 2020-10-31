График работы Почты России в праздничные дни

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, рабочий день Почты России сократится на час. 4 ноября, праздничный день, будет выходным во всех почтовых отделениях. Доставка пособий и пенсий за праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением ПФР.

С 5 ноября Почта России начнёт работать по традиционному графику.

Уточнить режим работы ближайшего почтового отделения можно в официальном мобильном приложении Почты России или на официальном сайте pochta.ru.