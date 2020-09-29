Гражданский университет «Красноярская Арктика»

Уже сегодня началось обустройство нового пространства, которое находится на улице Андреевой, 9. Для этого закуплены окна и стройматериалы. Согласно дизайнерскому проекту, в Гражданском университете «Красноярская Арктика» будут современная мебель и оборудование. Площадь выбрана большая – около ста квадратных метров.

В рамках проекта в университете будут проходить лекции, тренинги, встречи с населением, мероприятия просветительского характера для старшеклассников Таймыра. Северянам расскажут не только о стратегии развития территорий Арктики, но и социально-экономическом развитии и направлениях рынка труда.

Главная цель проекта — помощь молодому населению найти правильный жизненный путь, определиться с будущей профессией, с учётом специфики территорий. А также привлечь внимание населения к вопросам перспективы развития Таймыра как части Арктической зоны РФ.

Организатором проекта выступил Таймырский местный фонд содействия развитию науки, культуры, образования и спорта «Красноярская Арктика». Среди партнёров проекта – администрация муниципального района, ТМКУ «Информационный методический центр», ООО «Мастерра», экспертный центр «Проектного офиса развития Арктики», Агентство развития Норильска и Норильский государственный индустриальный институт. Ведутся переговоры с недропользователями, работающими на территории Таймыра, об их возможности также выступить в качестве партнёров проекта.