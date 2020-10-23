Грейтесь с умом!

С наступлением холодов в квартирах тоже становится прохладно и некомфортно, и жильцы, в ожидании отопительного сезона, начинают массово использовать обогреватели. При их применении необходимо обязательно соблюдать меры безопасности, а также учитывать возможность перенапряжения электропроводки.

Управление городского хозяйства во избежание возгорания рекомендует горожанам соблюдать следующие правила: убедитесь, что целостность корпуса прибора не нарушена; не накрывайте его и тем более не сушите на нём одежду; не оставляйте без присмотра включённый прибор; ограничьте доступ к нему детей и животных. Очень опасно отапливать квартиру самодельным оборудованием, поэтому используйте товар только проверенных фирм. Не размещайте устройства на мебели. Не ставьте «тёплых помощников» в ванных комнатах — они не предназначены для обогрева помещений с повышенной влажностью.

Норильчанам также стоит помнить, что во многих домах электропроводка относительно старая и рассчитана на ограниченное количество подключений — это значит, что, включая обогреватель одновременно с плитой, телевизором и чайником, вы можете спровоцировать замыкание от перенапряжения. Если в этот момент сработает защитная аппаратура, то произойдёт временное отключение электроэнергии, в противном случае — возгорание.

Если у вас возникли перебои с отоплением, вы можете обратиться в отдел электроэнергетики и автоматизации управления городского хозяйства.

Сергей Захаров, начальник отдела электроэнергетики и автоматизации управления городского хозяйства, поясняет: «После обращения мы сразу же принимаем меры. Если можно решить проблему совместно с управляющей компанией, то выезжаем и проверяем теплоцентр, отопление в квартире по стояку и в подъезде. Если решить поставленную задачу таким способом не получается, тогда подключаем наш ресурс — снабжающие сетевые организации. Мы не призываем отказаться от дополнительного обогрева жилья, а рекомендуем использовать электроприборы с осторожностью. Соблюдайте меры безопасности и отслеживайте состояние электропроводки в вашей квартире, ведь это ответственность собственника жилья».