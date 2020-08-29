Гроза морей
Гроза морей
Пираты южных морей, браконьеры северных, дизельные подводные лодки противника... Для большинства россиян встреча с ними может произойти разве что на страницах приключенческого романа. Но для экипажа большого противолодочного корабля «Североморск» это суровые будни.
Укреплённый берег
Прогуляться по палубам кораблей Северного морского флота на этой неделе мог любой желающий. Всё, что для этого было нужно, — приехать в Дудинку и подождать, пока соберётся экскурсионная группа. И желающих пройти по стальной палубе плавучей крепости было немало — корабль посетили около трёх тысяч дудинцев и норильчан.
С погодой нашей туристической группе не повезло. Стоило выехать на берег Енисея, как дождь ливанул сплошной стеной. Через стекающие по лобовому стеклу потоки воды с трудом удалось рассмотреть серые силуэты стоящих на приколе военных кораблей. Зато бросилась в глаза цепочка ярко–красных контейнеров, огораживающих военную стоянку от остального порта. Благодаря такому нехитрому решению военные обзавелись личным причалом с собственным КПП. Ещё один сюрприз — будка дезинфекции. Видел подобные только в фильмах. Заходишь — и тебя с ног до головы обдаёт дезинфицирующим средством.
Сила русского оружия
Идём по палубе большого противолодочного корабля «Североморск». И дух захватывает. На палубе обо что ни споткнись — всё какое–то хитрое оружие или приспособление для его использования.
– Аккуратнее, рельсы не погни, — явно улыбаясь под медицинской маской, шутит наш сопровождающий капитан третьего ранга, инженер гидроакустической группы Денис Лихачев. — А нужны они для тележек, на которых мы к корме мины подвозим. Вот, допустим, стала эскадра на рейде, и, чтобы вражеские подлодки не подошли, выставляем минное заграждение.
Обращаю внимание на гигантских размеров трубы, расположенные с обоих бортов корабля, — это пусковые установки для торпед, четыре заряда с каждого борта. Есть ещё восьмиствольная пушка для ближнего боя, пусковые ракетные установки, в которые, при желании, можно и ракеты с ядерным зарядом поместить, на носу — два орудия, их можно и как ПВО использовать, и по морским целям бить.
Главное же орудие, которое делает «Североморск» грозой морей, в особенности вражеских подлодок, скрыто от глаз под толщей воды. На носу у корабля, ниже ватерлинии, установлена так называемая бульба — круглая цистерна размером с железнодорожный вагон, до отказа напичканная сверхчувствительной электроникой. Подобной аппаратурой сейчас оснащены лишь восемь российских кораблей. Благодаря ей можно даже дизельные подводные лодки слышать.
– Во время патрулирования Средиземноморского бассейна мы их частенько встречаем, штук 15–20 за рейд, — рассказывает инженер гидроакустической группы. — В районе Кипра их очень много, у берегов Турции. Все натовские, постоянно вдоль наших границ ходят. Их потому и используют, что они малошумные, и их сложно обнаружить.
– А что делаете, когда обнаружите?
– Да ничего, — пожимает плечами офицер, — у них система оповещения стоит, как только мы их засекаем, они об этом узнают.
– То есть это как с тараканами? Свет на кухне включили, и все разбежались?
– Ну да, — довольный моей аналогией, посмеивается Денис Лихачёв.
Горе–флибустьеры
На борту судна — два вертолета К–27. Оба, при желании, можно сложить и убрать в ангар. Один борт — санитарный, второй — боевой, такая вертушка способна самостоятельно обнаружить и уничтожить подводную лодку или потопить боевой катер. Используют её и для десантных операций.
– Это было в Аденском заливе, где мы работали в так называемом коридоре безопасности — охраняли конвои от пиратов, — вспоминает Лихачёв. — Там безопасная зона, но некоторые предпочитают сократить путь и пройти по другому маршруту, порой это очень плохо заканчивается. Вот несколько лет назад нефтеналивной танкер UNITED EMBLEM захватили морские разбойники. Экипаж заметил пиратские лодки, подал сигнал бедствия и забаррикадировался в машинном отделении. Мы тогда использовали вертолёт для высадки десанта морской пехоты прямо на палубу корабля. Правда, к тому времени грабителей и след простыл, успели вынести всё ценное из кают и сбежали. Мы экипаж нашли и выпустили, они нас очень благодарили. Бывало, сталкивались с пиратами лицом к лицу. Но они сопротивление не оказывали. Когда над тобой зависает вертолёт с вооружёнными морскими пехотинцами, думаю, всякое желание отстреливаться пропадает.
В северных широтах тоже нашлось применение и боевым вертолетам, и скоростным десантным катерам. Пиратов на Таймыре, конечно, нет, зато хватает браконьеров. Так что во время работы в нашей акватории доводилось экипажу «Североморска» изымать и сети, и незаконно добытую рыбу.
Отдыхать тоже надо
Компактность вертолётов К–27 и возможность убирать их с палубы позволила экипажу корабля завести и добрую традицию. Каждый вечер, когда судно становится на рейд, команда играет в волейбол.
– На Севере, конечно, особо не поиграешь, а вот в южных широтах это наше любимое развлечение. Натягиваем сетку — и вперёд, правда, мяч приходится к леске привязывать, чтобы за борт не улетел, — смеется Денис Лихачев. — Спорт на корабле в чести. Есть даже спортзал, но многие предпочитают на открытом воздухе заниматься. Среди экипажа есть и мастера единоборств, они с собой и перчатки, и груши берут. Во время совместных учений проводим командные спортивные состязания — например, соревнуются между собой команды экипажа корабля, морские пехотинцы и прикомандированные штабные офицеры. Набор стандартный: подтягивания, отжимания, гиря. Самое интересное — скоростные гонки на яле. Спускаем вёсельную лодку на воду и засекаем время, какая команда быстрее оплывёт вокруг корабля.
Есть на «Североморске» и другие развлечения: чтение книг — внушительная библиотека постоянно обновляется, просмотр фильмов в уютном кинозале, некоторые берут с собой игровые приставки. А вот интернета моряки во время плавания лишены.
Мобильник дяди Сэма
– Средства корабельной связи и даже личные телефоны у нас имеются, — продолжает Лихачёв, — но без расширенных мультимедийных возможностей, обычные кнопочные. Без камер, на всякий случай, чтобы снимки на учениях никто из экипажа не выкладывал. Но главное, почему смартфоны под запретом, — их легко отследить с помощью геолокации. У стран НАТО есть специальные корабли, которые ведут непосредственную разведку, и даже если смартфон находится в выключенном режиме, благодаря ему легко получить точные координаты судна.
В плавании «Североморск» обычно находится от трёх до шести месяцев. И долг Родине может привести экипаж в любую точку земного шара.
– Мы побывали практически во всех странах Европы. Полностью обогнули Африку, — с гордостью рассказывает Денис Лихачёв. — Что касается азиатского региона, мы ходили до Шри–Ланки. Постоянно участвуем в международных учениях. Например, последние учения — по борьбе с наркотрафиком «Аравийский муссон» — проводились в Пакистане. Ну и весь север обошли.
Заметил, что рассказывая о продолжительных походах, Денис слегка погрустнел. Оно и понятно — дома его ждут молодая жена и двое детей, а до возвращения к ним ещё так далеко... Подумал: всё же военно–морская служба — не для всех. Нужно не только обладать особым складом ума, но и, что куда важнее, найти спутницу жизни, которая сможет понять и принять твой выбор профессии и будет готова ждать. Так что снимаю шляпу и перед военными моряками, и перед их жёнами.