«Гроза» пойдёт на Север

По данным министерства, Фонд развития промышленности под управлением госкорпорации развития ВЭБ.РФ предоставил предприятию льготный заём. Средства в размере 335 млн рублей выделены в рамках программы «Конверсия», реализуемой фондом для стимулирования выпуска импортозамещающей продукции и продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Производственные мощности предприятия позволят выпускать около 120 станций «Гроза» в год». Эта техника может обеспечит связь в радиусе 230 км на отдаленной и труднодоступной территории в районах Крайнего Севера. Скорость цифрового потока будет достигать 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Станция также может использоваться для обеспечения сотовой связи.

Станция «Гроза» станет экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку ее применение не потребует аренды спутникового канала.