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«Гроза» пойдёт на Север

«Гроза» пойдёт на Север

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«Гроза» пойдёт на Север

Красноярское научно-производственное предприятие (НПП) «Радиосвязь» в 2022 году начинает серийное производство гражданских станций тропосферной связи для обеспечения интернетом отдаленных местностей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

«Гроза» пойдёт на Север

По данным министерства, Фонд развития промышленности под управлением госкорпорации развития ВЭБ.РФ предоставил предприятию льготный заём. Средства в размере 335 млн рублей выделены в рамках программы «Конверсия», реализуемой фондом для стимулирования выпуска импортозамещающей продукции и продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Производственные мощности предприятия позволят выпускать около 120 станций «Гроза» в год». Эта техника может обеспечит связь в радиусе 230 км на отдаленной и труднодоступной территории в районах Крайнего Севера. Скорость цифрового потока будет достигать 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Станция также может использоваться для обеспечения сотовой связи.

Станция «Гроза» станет экономически выгодной альтернативой спутниковой связи, поскольку ее применение не потребует аренды спутникового канала.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
24 февраля в 18:40 170
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