Грузовик осетра в воду

На завод в Норильске икра осетра сибирского попала из Белого Яра, где располагается специализированный завод Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод». В Заполярье после инкубации молодь подросла и, достигнув нормативного веса, отправилась в естественную среду обитания.

Эта партия мальков осетра была выращена специально по заказу дочернего предприятия «Роснефти» ООО «РН-Ванкор». ФГБУ «Главрыбвод» производит выпуск молоди водных биоресурсов по двум направлениям – в рамках выполнения государственного задания, в целях поддержания численности ценных и особо ценных видов рыб, подверженных воздействию человека и его хозяйственной деятельности. Второе – в целях компенсации ущерба, нанесенного водно-биологическим ресурсам и среде их обитания хозяйствующими субъектами.

Осётр сибирский относится к ценным видам рыб, численность его в бассейне реки Енисей резко сократилась из-за антропогенного воздействия. Это гидростроительство, нерациональный промысел, а также браконьерство. Периодически вводимые запреты на отлов осетра не улучшили ситуацию, и в 2020 году сибирский осётр был занесен в Красную книгу. Компании «Ванкор» и «Роснефть» зарекомендовали себя как экологоответственные предприятия, которые компенсируют ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде обитания. Последняя партия осетра – персональный вклад нефтяников в восполнение биоресурсов на Енисее.