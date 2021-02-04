Губернатор Красноярского края пообщался с главой Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района

Глава Таймыра рассказал о планах на 2021 год, а также об итогах социально-экономического развития района за 2020 год. Особое внимание стороны уделили строительству нового корпуса средней школы в посёлке Волочанка, который сгорел в августе прошлого года.

Александр Усс уверил, что мероприятие уже внесено в план госпрограммы края «Развитие образования» на 2022–2024 годы. И на его реализацию потребуется примерно 465 млн рублей. На данный момент уже известно, что 50% от этой суммы внесёт компания «Норникель». Уже организован процесс по инженерным изысканиям, проектированию и прохождению государственной экспертизы за счёт средств муниципального бюджета в 2020–2021 гг.

«Необходимо в максимально сжатые сроки начать и завершить строительство, при этом учитывая специфику территории, погодные условия и северный завоз. Трудно переоценить важность строительства школы в этом населённом пункте. Мы не имеем права подвести ни учеников, ни учителей. Рассчитываем, что компания также выполнит взятые на себя обязательства», — подчеркнул Александр Усс.

Кроме того Евгений Вершинин рассказал о подготовке к проведению специализированного учёта поголовья домашнего северного оленя. В настоящее время краевое агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов совместно со службой ветеринарного надзора проводят работу по специализированному учёту оленей.

Также в районе продолжаются работы по развитию домашнего северного оленеводства.