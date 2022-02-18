Гулять так гулять!

Первые предложения по возвращению улице Мира статуса пешеходной прозвучали ещё в 2018 году. Тогда администрация города провела большой опрос «Социальный портрет горожанина» и поинтересовалась у норильчан, каким они хотели бы видеть Норильск в ближайшие 10 лет. Некоторые жители вспомнили, что в 1980–е годы улица Мира уже была прогулочной зоной, муниципалитет предложение зафиксировал. Затем в 2019 году эта идея была отражена в мастер–плане «Пространственное развитие Норильска». А в апреле 2021 года глава города Дмитрий Карасев провёл стратегическую сессию, призванную обозначить вектор дальнейшего развития территории. В ходе одной из секций мероприятия, в которой обсуждалась организация общественных пространств современного формата, градоначальник предложил создать прогулочную зону по образцу одного из столичных переулков. Эту идею участники сессии охотно поддержали и именно тогда снова вспомнили про улицу Мира. В итоге предложение было внесено в комплексный план развития Норильска до 2035 года.

– Когда мы опубликовали в социальных сетях новость о том, что планируем провести стратегическую сессию по проекту преображения улицы Мира, она вызвала большой резонанс, — признаётся Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. — Многие захотели принять участие в обсуждении, и сегодня мы пригласили первую группу заинтересованных людей. Однако горожане разделились на три лагеря, и в соцсетях шла жаркая полемика. Одни желают оставить всё как есть. Другие — непосредственно жители улицы Мира — хотят обновления, но просят учесть все возможные нюансы. А третьи — поддерживают новшества.

Выступить рефери в споре, но, главное, услышать все мнения и на их основе спроектировать идеальный для всех вариант, пригласили казанскую архитектурную компанию «Мириада Групп». Фирма занимается строительством жилых домов с 2005 года, но подхватив тренд последних лет, когда по всей стране начали преображать целые микрорайоны, проектировщики сами перестроились и с 2015 года занялись также благоустройством улиц, парков, скверов, дворов и набережных. Как признались в «Мириада Групп», так далеко в Арктику они ещё не забирались, самые северные изведанные ими территории — Иркутск и Мурманская область.

– Подобное преображение — дело не простое, — поясняет Илья Потапов, соучредитель компании «Мириада Групп». — Здесь нужно понимать, что сомнений будет много, но как только вы допустите вариант, что всё может измениться — всё изменится. У нас есть такой пример. В городе Зеленодольске Республики

Татарстан нам нужно было облагородить дворовую территорию, которую сами жители нелестно величали алкодвором. Там были только деревья и... всё. Чтобы отдохнуть на улице, местная бабушка выходила во двор с собственной табуреткой. Представляете, сами жители были против установки скамеек, так как, по их мнению, они сразу будут оккупированы маргинальным контингентом. С этими опасениями пришлось побороться, но в итоге у нас всё получилось. Во время переделки двора соседи наконец–то познакомились друг с другом, так, кстати, был решён вечный спор автомобилистов и пешеходов. С преображением территории сработала теория «разбитого окна», только наоборот — двор стал красивым, ухоженным, безопасным, уютным, там постоянно гуляют бабушки, родители с детьми, жители прилегающих домов следят за порядком, поэтому пропойцы просто напросто перестали туда ходить. Мы время от времени заезжаем в этот город и двор, там всё так же уютно, чисто и красиво.

А какая же территория досталась архитекторам в Норильске? Улица Мира — настоящий центр города, но её протяженность — всего 550 метров. Дата «рождения» — 5 августа 1960 года, так что первым домам скоро исполнится 62 года. Улица не задействована в схеме движения общественного транспорта и не слишком загружена автомобильным трафиком. Самое молодое строение здесь — храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской, и проектировщики заверили, что мнение епархии в вопросе преображения будет обязательно учтено.

В зону обновления попадает сама улица — все дворы по чётной и нечётной сторонам, а также Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Театральная площадь, и проезды возле неё. Не тронут разработчики коллектор, проложенный вдоль всей улицы, так как его ждёт реконструкция в рамках комплексного плана социально–экономического развития города.

По первой оценке самих проектировщиков, фасады домов на улице Мира имеют неопрятный вид, есть проблема с эстетикой торговых павильонов и отдельно стоящих киосков, отсутствует функционал на первых этажах зданий, а на пешеходных улицах этому уделяется большое внимание: там располагаются уютные кафе, магазины, салоны и другие сервисные точки.

Что касается дворов, то это отдельная история. Для личного транспорта не выделены специальные территории, владельцы автомобилей паркуются хаотично, обычно ближе к подъездам. Зимой большая часть дворов отводится под хранение снега, а ведь все эти участки можно нагрузить функционально даже в этот период. По словам разработчиков, они уже успели обсудить этот вопрос с властями города, и муниципалитет заверил, что готов увеличить финансирование на то, чтобы очистка от снега таких единичных локаций производилась чаще, в том числе и ручным способом.

Решали всем миром

Приглашённые специалисты отметили, что их концепция не так сложна, в итоге улица Мира должна стать безопасной, комфортной, долговечной, экологичной, эстетичной и рентабельной. Всё это, в свою очередь, должно привести к укреплению бренда города, усилению визуальной связи с территорией, развитию третичного сектора экономики, расширению культурных программ, увеличению человеческого капитала и созданию комфортной городской среды. Для этого необходимо учесть все мнения, а, как показала первая стратегическая сессия, их у горожан много.

– Сразу отмечу, что я тоже хочу, чтобы наш город преобразился и обзавёлся прогулочной улицей. Только обозначу несколько проблемных моментов, с которыми придётся столкнуться разработчикам проекта обновления улицы Мира, — предостерегает Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора управляющей компании «Жилкомсервис». — Чётная сторона улицы — это дома, возведённые из газозолобетонных панелей, срок эксплуатации которых — 25–30 лет. А наши хрущёвки были построены ещё в 1960–е годы, то есть срок их службы истёк уже давно. Архитекторам придётся применять технологии по усилению этих конструкций, а это ведёт к удорожанию проекта. Можно, конечно, облагородить фасады, мы уже пытались однажды один из таких домов отделать навесными панелями. Однако старые стены плохо выдерживают нагрузку. Кирпичные дома не вызывают у нас никаких опасений, можно применять разные виды отделки. Что касается организации дворов, то коллеги уже сами отметили, что здесь всё не просто. Во–первых, нужны места под складирование большого количества снега, загрузка дворов эстетическими элементами — скамейками и детскими игровыми комплексами — будет мешать снегоуборке. Конечно, если власти города готовы нести затраты на ручную работу, то такой вариант возможен. Но насколько это будет оправдано? Ведь у нас девять месяцев царит зима. Не уверена и в том, что для жителей разделение на пешеходную и проезжую зоны будет удобно. У нас водители всегда паркуются ближе к своему подъезду, определенно нужны стоянки. Кроме того, по чётной стороне улицы Мира нет проезда к некоторым зданиям, например, к дому № 8а. Если это будет пешеходная зона, как туда проедет служба экстренного реагирования? Чтобы организовать кафе или магазины на первых этажах жилых домов, нужно для начала расселить куда–нибудь людей, а у нас сегодня в городе жилья в принципе не хватает, поэтому для начала нужно что–то построить. А потом уже организовать собрание жильцов. Кроме того, нужны большие парковки на подъезде к улице, чтобы норильчане, приехавшие на машине, могли её где–то оставить. На прилегающей к территории улице Московской для этого нет места. Разве что можно задействовать старый разрушенный ростверк с противоположной стороны — на улице Ленинградской. Так что проект будет очень сложным. Да, нам не хватает пешеходной зоны в Норильске, но 15–20 лет назад была практика, когда Ленинский проспект закрывали для автомобильного движения на выходные дни в летний период, и людям этого было достаточно.

– Вспомните праздничные дни, когда перекрывают Ленинский проспект, — заостряет внимание Максим Ветров, государственный инспектор дорожного надзора Норильского отдела ГИБДД. — Тогда вся нагрузка ложится преимущественно на улицы Комсомольскую и Талнахскую.Примерно то же случится, если улицу Мира сделают пешеходной. Будут загружены улица Талнахская и Ленинский проспект, таким образом, возможно, возрастёт количество дорожно–транспортных происшествий. Увеличится и транспортный поток на улицах Ленинградской и Московской, появятся новые очаги аварийности.

– Я считаю, что обновления — это всегда хорошо, — отмечает Анна Бабанова — главный режиссёр Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского. — Но есть и некоторые нюансы, связанные с территорией Театральной площади, которая попадает в зону обновления. Коллеги говорят, что здорово было бы организовать театральный тематический сквер между театром и социально–образовательным центром. Но у нас есть проблема с хранением декораций — они не помещаются в театре, поэтому находятся в контейнерах, которые стоят по бокам от здания. И для того чтобы их убрать, нам необходимо дополнительное помещение. Если нет ничего поблизости, то потребуется и транспорт, который будет привозить и отвозить декорации обратно. И конечно, нужны парковочные места. Люди приезжают в театр на своем транспорте или на такси. Если в новое пространство включат Театральную площадь и прилегающие к ней по бокам проезды, то следует подумать, где будут располагаться места для высадки пассажиров, ведь Ленинский проспект всегда в движении.

У страха глаза велики

Казалось бы, такой перечень «невозможностей» должен поставить крест на проекте либо упростить его до уровня детской площадки. Однако приглашенные архитекторы отмечают, что примерно с этого и начинаются все их работы по благоустройству территорий.

– Сложность — понятие относительное, — уверяет Виталий Волков, генеральный директор компании «Мириада Групп». — Для Норильска это действительно серьёзный вызов, потому что мы меняем функционал целой улицы. А привычки горожан складывались годами, их трудно менять. Но улица Мира небольшая, там нет серьёзных стоп–факторов, которые на данный момент могли бы зарубить проект. Да, есть дома из газозолобетонных панелей, но они не признаны аварийными. И сегодня существуют технологии, которые позволяют обновить фасады без особых нагрузок на стены. Например, утепление пенополистиролом с нанесением штукатурки, что делает дом более устойчивым к атмосферным осадкам, энергоэффективным и красивым. Парковки — это наша любимая проблема, как нас только ими не пугают. Этот момент в каждом проекте встречается — либо места для автомобилей расположены неграмотно, либо их в принципе нет, и машины ставят, как хотят. В одной части двора можно организовать нужное количество машиномест, а остальную территорию отдать пешеходам. Так мы стараемся избежать функционального конфликта — ведь автомобилистам не так уж сложно пройти до подъезда лишние 10 метров, зато их семьям не придётся протискиваться через хаотично наставленные машины.

Новый старый проект

Организаторы стратегической сессии отмечают, что главное в разработке этого проекта — обязательно учесть мнение жильцов улицы Мира. Некоторые из них застали время, когда их улица была прогулочной, они как никто другой знают, почему в прошлом что–то пошло не так.

Улица Мира с момента своего рождения стала площадкой для экспериментов. Например, при проектировании театра было предложено расположить на её территории зимний сад, тогда горожане после спектаклей могли бы прогуливаться по пассажу. Но эта идея так и не была воплощена в жизнь. Когда улица была закрыта для автомобильного движения, зимой на ней прокладывали лыжню, а в доме № 8 работал прокат лыж. Ещё одна проба строительства — возведение дворового бассейна между улицами Мира и Талнахской. Недострой до сих пор стоит за восьмой школой.

– Тогда пешеходная зона не пользовалась особым спросом, — вспоминает Наталья Гладышева — жительница дома № 4а на улице Мира. — Я живу здесь 37 лет, моя семья въехала в этот дом в 1985 году, как только его построили. Зимой улица практически не чистилась, там была накатана лыжня, которой пользовался один человек в городе, как раз житель нашей улицы. Ещё иногда здесь проводились занятия по лыжной подготовке для учеников восьмой школы. Но мы же понимаем, что всё со временем меняется: люди, тенденции в развитии города. Я считаю хорошей идеей создание красивой функциональной пешеходной улицы. Наша улочка как одна из территориально центральных мест города для этого идеально подходит. Но следует учесть много факторов, чтобы всем было комфортно и интересно. Нужны занимательные локации и уютные места — магазинчики, кафе и прочее. Необходимо организовать качественную снегоуборку и создать всесезонные объекты, которые легко преобразовываются в любой момент. Фасады должны притягивать взгляд, а правильная подсветка расширит пространство. Нужны удобные входные группы во все заведения, в том числе и для маломобильных групп населения. Дворовые территории — самый сложный момент, я это знаю как жительница самого большого двора на улице Мира. Здесь потребуется комплексная работа администрации, управляющих компаний, ведомств, автомобилистов, жителей и предпринимателей. Нужно отпустить весь негатив, предлагать, обсуждать, искать варианты и дать шанс этому проекту. Да, это будет непросто, но сообща можно всё реализовать.

Участники первой стратегической сессии по обсуждению проекта обновления улицы Мира внесли много предложений: велодорожки, прокат спортивного инвентаря, зимний каток, уличный базар, места для праздничных мероприятий и флешмобов, зона отдыха для мамочек с грудными детьми и многое другое.

– Нам нужно собрать как можно больше предложений от горожан и обязательно учесть всю озвученную проблематику, — объясняет Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. — Эта стратегическая сессия не последняя, их будет две или три, всё зависит от работы проектировщиков. На втором этапе «Мириада Групп» представит проектные решения и эскизы, созданные с учётом сегодняшних предложений. Мы проверим, нашли ли отражения высказанные идеи и разберём, почему некоторые не могут быть реализованы. Первые эскизы ждём к маю, далее последуют новые слушания и корректировки. Итоговый вариант будет готов к концу года, и лишь после мы приступим к работе. Мы не торопимся, потому что обновление улицы Мира в комплексном плане развития города находится не в первой очереди. У нас ещё есть время, и следует использовать его для более тщательной, детальной проработки. Мы предлагаем обсуждать этот проект столько раз, сколько потребуется, чтобы не ошибиться.