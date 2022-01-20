Helsinki Shipyard Оy построит для «Норникеля» ледокол класса Icebreaker8

Задачи нового ледокола — прокладка канала в Енисее для принадлежащих компании судов ледового класса Arc7 и буксировка дополнительно зафрахтованных грузовых судов класса Arc5 дедвейтом до 20 000 т. Портом его приписки станет Мурманск. Строительство судна начнётся в этом году и должно завершиться к зимнему сезону 2025 года.

«Компании важно, чтобы строительство нового ледокола было завершено к концу 2024 года. Это даст возможность расширить транспортные мощности, необходимые для реализации стратегических инвестиционных проектов «Норникеля», а также программ по обновлению Норильска. Мы рады сообщить, что судно будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) в соответствии с современными экологическими тенденциями по декарбонизации и станет первым СПГ-ледоколом, осуществляющим проводку судов по Северному морскому пути», — отметил Сергей Дубовицкий, старший вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля».

Судно будет оснащено двухтопливной энергетической установкой, способной работать как на СПГ, так и на низкосернистом дизельном топливе, что позволит улучшить энергоэффективность и снизить выбросы углекислого газа. Оно сможет продвигаться в заснеженном льду толщиной до 2 м, в том числе кормой вперёд, будет иметь вертолётную площадку, а также сможет перевозить грузы.

Новый ледокол пополнит арктический флот «Норникеля», который состоит из шести судов усиленного ледового класса Arc7 — пяти контейнеровозов и одного танкера.