В ДТП около СРК «Арена» пострадал ребёнок

Авария произошла 18 марта в 16.05 на площади Металлургов. По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по территории, прилегающей к «Арене», совершил наезд на девятилетнего ребёнка. Мальчик с серьёзными травмами был госпитализирован в Норильскую городскую больницу № 1.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными на дорогах и во дворах, особенно вблизи образовательных учреждений и торговых центров.