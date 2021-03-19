МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ДТП около СРК «Арена» пострадал ребёнок

В ДТП около СРК «Арена» пострадал ребёнок

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В ДТП около СРК «Арена» пострадал ребёнок

В ДТП около СРК «Арена» пострадал ребёнок

Авария произошла 18 марта в 16.05 на площади Металлургов. По предварительной версии, водитель автомобиля Toyota, двигаясь по территории, прилегающей к «Арене», совершил наезд на девятилетнего ребёнка. Мальчик с серьёзными травмами был госпитализирован в Норильскую городскую больницу № 1.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Госавтоинспекторы просят водителей быть предельно внимательными на дорогах и во дворах, особенно вблизи образовательных учреждений и торговых центров.

Текст Наталья Черкашина
Фото Денис Кожевников
19 марта в 17:39 470
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