​Жителей Красноярья приглашают 26 марта присоединиться к Всемирной экологической акции «Час Земли»

Минэкологии края приглашает всех желающих присоединиться к самой массовой экологической акции на планете и погасить свет в своих домах с 20.30 до 21.30 по местному времени. Свое участие в акции можно отметить на интерактивной карте на сайте https://60.wwf.ru/.

Напомним, организатор «Часа Земли» – Всемирный фонд дикой природы (WWF). Цель акции – привлечь внимание людей к проблеме изменения климата, необходимости ответственного отношения к природе, бережному использованию ресурсов.