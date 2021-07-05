МАУ ИЦ «Норильские новости»

«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник

«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник

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«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник

Целью уборки стало наведение порядка на бывшей детской площадке в Кайеркане на Шахтерской, 18. Раньше эта территория принадлежала детскому саду, но сегодня здание заброшено, а территория осталась без присмотра. Там, где играли дети, теперь битые бутылки, окурки и бытовой мусор.

«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник

3 июля сюда прибыл отряд "Молодой гвардии" «Единой России» под командованием председателя городского Совета Норильска Александра Пестрякова.

По словам Александра Пестрякова, цель уборки - навести порядок на одной из существующих в Норильске неразграниченных территорий. У таких мест нет хозяев, и неудивительно, что за зиму там скапливается мусор. «Своим личным примером мы хотим показать жителям, что чисто там, где мы сами можем навести порядок», — отметил Пестряков.

На уборку ушло несколько часов. За это время молодогвардейцы собрали и вывезли более 30 мешков мусора.

5 июля в 21:00 540
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