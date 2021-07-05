«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник
«Чисто там, где мы сами наведем порядок»: норильская молодёжь вышла на субботник
Целью уборки стало наведение порядка на бывшей детской площадке в Кайеркане на Шахтерской, 18. Раньше эта территория принадлежала детскому саду, но сегодня здание заброшено, а территория осталась без присмотра. Там, где играли дети, теперь битые бутылки, окурки и бытовой мусор.
3 июля сюда прибыл отряд "Молодой гвардии" «Единой России» под командованием председателя городского Совета Норильска Александра Пестрякова.
По словам Александра Пестрякова, цель уборки - навести порядок на одной из существующих в Норильске неразграниченных территорий. У таких мест нет хозяев, и неудивительно, что за зиму там скапливается мусор. «Своим личным примером мы хотим показать жителям, что чисто там, где мы сами можем навести порядок», — отметил Пестряков.
На уборку ушло несколько часов. За это время молодогвардейцы собрали и вывезли более 30 мешков мусора.