Ход реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска обсудили на общегородской планёрке

На данный момент и администрация города, и компания «Норникель» уже успели провести огромную подготовительную работу, призванную стать фундаментом глобальных изменений. В первую очередь, речь идёт о разработке проектной документации и проведении изысканий на местах будущего строительства. При этом первые результаты уже видны: до конца года будет введено в эксплуатацию пожарное депо в Оганере, следующей весной завершится ремонт в помещениях Комплексного центра обслуживания населения на ул. Богдана Хмельницкого, 20.

На ближайшие месяцы запланирован массовый демонтаж зданий ветхого жилого фонда. В отношении трёх домов гостиничного типа документы уже готовы, жильцы расселены, идут судебные процедуры по отчуждению прав третьих лиц. Четыре дома сталинской застройки – на ул. Богдана Хмельницкого, 14, ул. Кирова 11, 15, и Павлова, 8, после демонтажа будут воссозданы практически в первозданном виде – сохранить их внешний облик поручил глава Норильска Дмитрий Карасев.

В следующем году начнётся строительство зданий на ул. 50 лет Октября, 2 - на пустующих ростверках появятся два пятиэтажных дома. Это совместный проект администрации города и компании «Норникель». Разрешение на строительство должно быть выдано буквально на днях, а к концу декабря будет определён и подрядчик.

- Всего до 2024 года в городе планируется построить восемь домов. Возведением четырёх из них займётся «Норникель», ещё столько же построит муниципалитет, - пояснил Альберт Галиуллин, начальник управления по реновации администрации Норильска. - До конца этого года мы намерены заключить договор на проектные и исследовательские работы, а в следующем - приступить к реализации проектов. В Оганере до 2024 года должно появиться три многоэтажных жилых дома.

Вплотную займутся власти и термостабилизацией оснований жилых домов. В скором времени термодатчиками будут оборудованы 53 здания, стоящие на особом контроле у мерзлотников, а в перспективе этот процесс охватит все норильские дома.

Не за горами и работы по реконструкции городского коллекторного хозяйства. Часть проектно-сметной документации уже прошла экспертизу, с некоторыми подрядчиками заключены договоры.