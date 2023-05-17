Хоккейная команда «Норильск» переписала историю Фестиваля хоккея в Сочи

Завершился второй этап Фестиваля. В дивизионе «Лига мечты. Малый кубок» наш город представила команда «Норильск».

В первый игровой день на льду наши ребята встретились с командой «Гвардия» из Краснодара. С первых секунд южане задали динамичный темп в игре. Больше половину первого периода наши ребята держали оборону пока за 10 минут до его окончания в наши ворота не прилетели две шайбы подряд. Однако, буквально через четыре минуты норильчане размочили счет - нападающий Станислав Королев забил гол в ворота противника. И закончился период со счетом 1:2.

В течение всего второго периода команды проводили активную атаку. На пятаке разгоралась целая борьба за гол, но забить ни Краснодару, ни Норильску не удалось. Третий период начался с того же настроя. Но за 10 минут до его окончания Николай Беренгардт привозит шайбу в ворота противника и сравнивает счет. Свой успех он повторил в дополнительное время, оформив дубль. Итог встречи 3:2.

На следующий день норильчане играли с командой из Рязани «Альфа». Не смотря на то, что соперник оказался сильным, забить северянам они смогли только одну шайбу против двух наших.

Третий игровой день оказался не самым удачным для «Норильска». «Ледовая арена» (Орел) не подпускала к воротам наших нападающих. Но забить две шайбы все же удалось. Итоговый счет - 2:4.

По итогам трех дней наша команда заняла первую строчку в группе. В 1/4 финала в борьбе за первое место наши ребята встретились с «Мамонтами» из Чебоксаров. 11 голов удалось забить в их ворота северянам. В этой встрече дубль оформили - Борис Правдивцев, Роман Руденко и хет-трик Станислав Королев.

В 1/2 финала «Норильск» вступил в борьбу с местной командой «Большой». Игра была жаркой, команды друг за другом забивали голы, не давая друг-другу не единого шанса на победу. Решающий гол, который принес нам победу, был забит за 20 секунд до окончания третьего периода. Судьи объявили о видеопересмотре гола, на трибунах повисла нервная тишина. Однако, шайба была засчитана. За несколько секунд до окончания периода соперник берет тайм-аут, что еще больше накаляет обстановку. Команды выстраиваются на вбрасывание в нашей зоне. Плотная оборона. «Четыре, три, два, один» - кричали на трибунах и ПОБЕДА! К слову команда из Сочи заняла третье место в Фестивале.

Решающая встреча была снова с командой «Альфа». До конца третьего периода наши ребята держали счет 2:1. Но обидная ошибка дает сопернику шанс забить гол в наши ворота. Игра перешла в буллиты, по итогам которых победу одержала команда «Альфа».

Итог второе место. Исторический момент. Два года подряд норильчане держали на третьей строчке, но в этом году наши ребята переписали историю.

Стоит отметить, что многие команды не ожидали такого мастерства от наших ребят. Они были очень удивлены тому уровню игры, который задавали норильчане.

Поздравляем игроков и желаем им дальнейших успехов в играх.