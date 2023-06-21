Хороша водичка!

На днях в Молодёжном центре Норильска состоялась презентация проекта «Делаем туризм доступнее». Представила его местная общественная организация развития городской среды «УРСА», победитель конкурса грантов «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Председатель «УРСА» Алина Кочергина и руководитель проекта Юрий Чумак рассказали собравшимся о ключевых мероприятиях. В конце мая на Долгом озере стартовали бесплатные тренировки по технике водного туризма для всех желающих. «УРСА» проводит их вместе с партнерами - Федерацией спортивного туризма и Федерацией спортивного альпинизма.

10 июня в рамках проекта состоялся первый трёхдневный сплав по реке Болгохтох, которая впадает в Боганидское озеро. Организаторы смогли опробовать новую экипировку и закупленные на средства гранта плавсредства — байдарки, катамараны и пакрафты. В водное путешествие отправились 29 человек. На презентации проекта присутствовали самые юные участницы события - Юлия, Александра и Дарина. Девушки в свои 14-15 лет уже являются опытными туристами, имеют спортивные разряды, ходят в пешие и лыжные походы. Прошедший сплав стал для них первым опытом приобщения к водному туризму.

Девушки поделились впечатлениями: было сложно, но увлекательно — новые знакомства, необычная обстановка, уникальная природа. Девушки в составе группы шли на катамаране. Первые несколько минут не могли найти баланс, гребли в разные стороны, искали удобное расположение на борту. И это несмотря на тренировки, которые они посещали во время подготовки к поездке.

Вместе с девушками на катамаране путешествовал пёс. Он вел себя очень спокойно, словно бывалый турист. Только один раз спрыгнул в воду — погнался за птицей. Пришлось вытаскивать «на палубу» за ошейник. Впрочем, признаются водники, винить шалуна сложно. Пернатых на их пути встретилось огромное множество: ну как тут устоять!

Первый день похода шли по озеру, то есть по «гладкой воде». Юные участницы слушали команды старших коллег, набирались практического опыта. А река Болгохтох на второй день встретила туристов порогами. Именно здесь предстояло применить все отлаженные ранее навыки. Девушки принимали решения самостоятельно, раздумывать и советоваться было некогда. Все препятствия прошли успешно, застряли только один раз. Финишировали на третий день в прекрасном настроении и единогласно заявили, что обязательно продолжат участвовать в событиях проекта «Делаем туризм доступнее».

К туристам-водникам может присоединиться каждый, кому по душе азарт преодоления природной стихии. В конце августа организаторы будут проводить на реке Болгохтох лагерные сборы. Вся необходимая информация найдётся на интернет-страницах «УРСА», Федераций спортивного туризма и альпинизма, а также местного отделения Русского географического общества. Как отметила Алина Кочергина, организаторы проекта очень хотят дать возможность семьям с детьми на время покончить с рутиной и прожить несколько дней в непривычной, но вдохновляющей обстановке. Участие в сборах - бесплатное, заброску на место сбора оргкомитет берёт на себя.

Среди основных мероприятий проекта «Делаем туризм доступнее» - уже полюбившийся норильчанам фестиваль водного туризма на реке Валёк. Он проходит в эти дни, с 23 по 25 июня. Как отметила Алина Кочергина, этот фестиваль - самое крупное событие водного туризма в Норильске. На момент подготовки материала организаторы получили 71 заявку, количество участников растёт с каждым годом. Маршрут водников начнётся в предгорьях Хараелахских гор и завершится у моста через реку Норильская.

Самая необычная акция проекта намечена на середину лета. С 18 июля по 3 августа группа туристов отправится в поход на плато Путорана. Как рассказал Юрий Чумак, у туроператоров стоимость подобной экскурсии, включающей доставку на вертолёте, доходит до 3 миллионов рублей. А в этом случае получается существенная экономия, ведь часть пути туристы пройдут пешком, часть — по воде, на катамаранах, байдарках и покрафтах. Они достигнут легендарного водопада Принцесса, протяжённость маршрута составит около 100 километров. Походу присвоена 1 категория сложности, он подходит только для опытных путешественников. Кстати, в это приключение точно отправятся юные надежды норильского туризма Юлия, Александра и Дарина.

По заверению Юрия Чумака, в Норильске хватает молодых людей, увлечённых туризмом. Важно дать им возможность побывать в уникальных местах, проявить себя в непростых походных условиях. Преодолевая трудности, ребята смогут вырасти в полноценных инструкторов по туризму. Вот так уже сегодня готовятся кадры для развивающейся отрасли. И это замечательно, ведь с каждым годом Таймыр принимает всё больше гостей.

Фото предоставлены организаторами проекта «Делаем туризм доступнее»