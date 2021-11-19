Хорошо смотрится

Один в поле

Два года назад прекратила вещание Государственная телерадиокомпания «Норильск» — прямой наследник старейшего норильского телеканала «Север». Казалось бы, на этом в истории муниципального ТВ можно ставить точку. Но горожане просили возродить местное телевидение и вдохнуть в него новую жизнь. Тем более что на территории остался лишь один телеканал, а этого, по мнению многих, было недостаточно для качественного и всестороннего освещения событий, происходящих в городе и на Таймыре в целом.

Через пандемию

В администрации Норильска пошли навстречу просьбам горожан и разработали амбициозный проект нового телеканала, отвечающего всем современным требованиям.

– Когда только поднимался вопрос о создании муниципального телевидения, многие просто не верили, что такой серьёзный проект действительно удастся воплотить в жизнь, — вспоминает основатель телеканала — заместитель главы города по информацион-ной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов. — Было много вопросов: с чего начинать, какие документы нужны, какое оборудование, каким должен быть штат сотрудников и прочее. Ответы искал самостоятельно в интернете и советовался со специалистами. Консультировался даже с депутатом Государственной Думы Сергеем Боярским, который в своё время возглавлял городской телеканал Северной столицы. Он дал мне немало дельных советов.

Потом мы подключили к проекту местных очень хороших специалистов. Я тоже погрузился в этот процесс с головой. И сейчас я могу сказать, что особенно горжусь тем, что нам удалось справиться с открытием телеканала, даже в условиях пандемии. Когда ковидная история только начиналась, нам буквально через четыре месяца необходимо было начать вещание, а заводы, чьё оборудование мы планировали приобретать, приостановили работу, и границы закрылись. В результате было невозможно ни купить, ни доставить необходимую технику. А в России оборудования такого же качества просто не было. Нам оперативно пришлось менять планы. Искать другие варианты и выходить из этого непростого положения. В это же время велась и огромная работа на краевом уровне. Нам пришлось пройти огромное количество согласований в Красноярске, чтобы получить возможность создать местный телеканал.

Сегодня у нас на территории работает субъектовый телеканал, и я этому очень рад, так как считаю, что залог качественного информационного пространства в городе — это конкуренция среди средств массовой информации, а люди пусть уже сами решают, откуда получать информацию. Зрителя не подкупишь, он будет смотреть только то, что считает наиболее интересным и качественным.

24 на 7

Сейчас Норильск ТВ вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю. В арсенале телеканала — зарубежные и отечественные фильмы и сериалы, научно–популярные и развлекательные программы, интервью и документальные ленты. Но главным его продуктом была и остаётся информационная программа «Норильские новости». До недавнего времени в будние дни выходило восемь новостных выпусков, сейчас их стало девять. Эфирную сетку пересмотрели опять же по просьбам горожан, чтобы каждый норильчанин, вне зависимости от того, в какую смену он трудится, имел возможность узнать последние городские новости.

О том, чего удалось достичь за год работы читателям «Заполярной Правды» рассказывает Ольга Ерохина, главный редактор телеканала Норильск ТВ:

– Самое главное, удалось сформировать коллектив. В Норильске сейчас серьёзный кадровый голод, и опытных телевизионщиков — корреспондентов, режиссёров, редакторов, операторов — очень мало. И те из них, кто вошёл в нашу команду, сформировали её костяк, обучили молодых. И этот процесс продолжается. В будущем году будем активно развивать информационное направление — наращивать темпы, чтобы обеспечивать постоянное обновление новостных выпусков. В свою очередь общественно–политическая программа «Городской диалог», программа «Интервью» — это площадки для более обстоятельных бесед с экспертами — руководителями различных структур, общественниками, специалистами в самых разных областях. Стоит добавить, что телевидение давно уже вышло за пределы телеэкранов, и многим удобнее смотреть передачи на планшете или смартфоне. Наш контент, помимо кабельных сетей МТС и «Норком», доступен зрителям на сайте norilsk.tv, официальном Youtube–канале и в Instagram. Эти направления тоже будут развиваться.

Именно на развитие интернет–ресурсов нового СМИ сейчас делается основной упор. Ведь, как говорится, норильчане бывшими не бывают, и многие из тех, кто уже уехал на материк, продолжают следить за событиями в таком родном, но уже далёком Заполярье.

– Сейчас планшеты и компьютеры есть у каждого, а с телефонами многие вообще не расстаются. Поэтому очень важно максимально оперативно выпускать новости не только в телеэфир, но и размещать их в социальных сетях, — поясняет Владимир Баринов. — Именно оперативность — ключевой показатель работы СМИ. Многие норильчане, даже уехав в отпуск или переехав на материк, продолжают следить за жизнью города, и мы должны дать им такую возможность.

Не стоим на месте

Всего за год работу Норильск ТВ оценили многие зрители. На данный момент целевая аудитория канала — около 30 тысяч норильчан, которые регулярно смотрят новостные выпуски. А работа телеканала продолжает совершенствоваться как в профессиональном так и технологическом плане.

– С момента первого выхода в эфир, 16 ноября 2020 года, мы достигли значительного технического и технологического прогресса, — рассказал «Заполярной Правде» Владислав Шукшин, директор Информационного центра «Норильские новости». — Мы смогли снабдить операторский цех ещё одной камерой, а также расширить штат специалистов, что позволяет одновременно снимать больше новостных материалов. Обзавелись и новой монтажной станцией, что значительно ускорило подготовку новостных выпусков. Также мы укрепили фонд офисной техники первой необходимости, это позволяет быстрее собирать и обрабатывать информацию. Ну и конечно, наша гордость — аппаратная. Мы её дооборудовали новыми технологическими средствами и сервером. Благодаря этому изменилась механика записи ведущего новостного выпуска в студии. Теперь режиссёру нет необходимости находиться в студии, он управляет всем дистанционно — может настроить фокус, зум и даже положение трёх специальных камер, не заходя в павильон. Мы немного модифицировали и сам павильон: улучшили освещение, обзавелись качественным суфлёром — скорость подачи и размер текста теперь может регулировать сам ведущий, а это очень удобно. К концу года планируем обеспечить доступ режиссёра к этой информационной панели, для того чтобы при необходимости была возможность добавить оперативную информацию в текст не прерывая записи.

Что касается рекламодателей, желающих видеть свой продукт именно на Норильск ТВ, их с каждым днём становится всё больше. С размещением, разработкой сценариев для съёмки рекламных роликов им помогает продюсерский центр «Норильских новостей».

– Рекламодатель идёт, — отмечает директор Информационного центра «Норильские новости». — Интересно, что больше всего клиентов интересуют именно новостные коммерческие сюжеты. Хотя формат обычных рекламных роликов, конечно, тоже востребован. Мы сделали уже целую серию материалов для ряда компаний и предпринимателей.

После нового года на вооружение местного телеканала поступит новое съёмочное оборудование — коптеры, экшн–камеры и многое другое. Это позволит не только улучшить качество картинки новостных выпусков и рекламных сюжетов, но и запустить ряд новых авторских проектов, наподобие полюбившегося норильчанам «Бэкграунда» — серии часовых интервью с актёрами Норильского театра. Какими будут эти проекты — пока держится в секрете, но зрителям Норильск ТВ обещают интересный, захватывающий, а главное — эксклюзивный контент.