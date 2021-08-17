Художественные росписи, посвящённые временам года на Таймыре, украсят входные группы дома на ул. Пушкина, 12

Как пояснила Виктория Чуланова, руководитель направления «Развитие городской среды» Агентства развития Норильска, этот проект - совместный. Идея - самих жителей, воплощена она усилиями АРН и художников, с которыми Агентство сотрудничает уже четыре года.

«В прошлом году, когда мы приступили к реализации мастер-плана двора на ул. Талнахской, 10 и 10а, жители дома по ул. Пушкина тоже захотели обновлений и обратились к нам. Они сами предложили оформить подъезды картинами четырёх времён года. Автором эскизов выступил Павел Юдин, один из педагогов Строгановского училища, он же - руководитель группы художников-монументалистов, работающих на объекте. Эскизы согласованы с активной группой жильцов дома, - пояснила она. - Изначально мы хотели поддержать местных художников, но они были готовы предложить только эскизы, а не всю работу под ключ. Однако подготовили фасады под роспись, за что мы им признательны».

Поскольку работы ведутся в сотрудничестве с управляющей компанией, при выполнении ремонта фасада здания, запланированного на следующий год, росписи не пострадают. Также она напомнила, что АРН готово рассмотреть и поддержать и другие идеи инициативных норильчан. Обращаться можно через сайт агентства, лично или по телефону: «Сейчас верстаются планы на будущий год, так что самое время выдвигать свои предложения по улучшению облика города, конкретных дворов», добавила Виктория Чуланова.

Как отмечают сами художники, украшающие входные группы, силикатная краска должна выдержать северные погодные условия: это проверено выполненной в прошлом году имитацией мозаики «Олимпийцы» на ул. Комсомольской, которая за это время не потеряла в цвете.

Роспись, в свою очередь - это собирательный образ, даже несколько фантазийный, включающий знаковые акценты времён года на Таймыре. Цветовые отношения внутри картин, гипертрофированный передний план обыгрывают условность изображений.

«Поскольку площадь «холста» невелика - всего 40 кв. м, много мастеров тут не требуется. Главная сложность, конечно, погода, но помогает уже накопившийся опыт работы в Норильске, - рассказывает Павел Юдин. - Силикатная краска позволяет работать всеми живописными приёмами, но сама фактура стены не позволяет выписывать линии очень тонко, хотя это на руку монументальной росписи, которая видна с расстояния. Благородная гамма создаётся за счёт колористической палитры. В Норильске вообще есть недостаток цвета и света, и могу сказать, что горожане относятся к изображениям трепетно. Прежде случаев вандализма мы не встречали, надеюсь, так будет и впредь».

Павел Юдин поблагодарил АРН за серьёзный подход к благоустройству города и видение перспективы развития, напомнив, что в последние годы реализовывались как локальные, так и масштабные проекты. Очередной из них, «Легенды города» - представляет собой серию мозаичных панно. Сейчас он проходит стадию рассмотрения.