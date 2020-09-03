МАУ ИЦ «Норильские новости»

И дважды Герой впереди

И дважды Герой впереди

Главная / Новости / Город

И дважды Герой впереди

Научным руководителем института Севера и Арктики, официально открывшегося во вторник на базе Сибирского федерального университета в Красноярске, назначат известного исследователя Артура Чилингарова, его согласие уже получено.

И дважды Герой впереди

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса научным руководителем института предложено назначить известного ученого, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН, депутата Государственной Думы РФ, Героя Советского Союза и Героя России, первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова, сообщает пресс-служба правительства края.

Институт начнет работу в студгородке Красноярска, его кафедры также будут открыты на севере края в Туре, Дудинке, Игарке, Туруханске и Норильске. Обучение будет проводиться пока по программе международной северной школы (Северный рабфак), которая будет готовить абитуриентов с севера региона для дальнейшего поступления в институт, и бизнес-школу "Арктика", занимающейся переподготовкой и повышением квалификации людей с высшим образованием для работы на северных территориях.

Текст Денис Кожевников
3 сентября в 14:15 580
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также