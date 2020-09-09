И медведь, и голец

Выбор пал на гольца — рыбу, которой всегда славилось Хантайское Озеро. Помощь в воплощении задумки жителям поселка оказал Таймырский Дом народного творчества, который направил в творческую командировку своего костореза Дмитрия Чуприна.

Мастер изготовил деревянную скульптуру хантайского гольца и приступил к изготовлению деревянной фигуры медвежонка для детской площадки. За время нахождения в поселке Дмитрий Чуприн дал еще серию мастер-классов по резьбе для всех желающих.

Как отмечает глава поселка Сидор Чуприн, хантайцы уверены, что со временем скульптура гольца станет центральной достопримечательностью поселка, местом притяжения сельчан, а берег Хантайского озера в районе установки скульптуры — одной из площадок для проведения праздников. Позавчера новый арт-объект «Хантайский голец» занял почетное место — его укрепили на большом валуне на берегу озера.

Хантайцы планируют продолжить творческое сотрудничество с мастером и предложить ему зимой оформить ледяные скульптуры на берегу озера. За оказанную поддержку в реализации задумки сельчане благодарят лично директора Таймырского Дома народного творчества Любовь Попову и генерального директора СХА «Заря» Насреддина Алиева.