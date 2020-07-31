И никаких аварий. «Норникель» разработал план мероприятий, нацеленных на повышение уровня промышленной безопасности

Документ был представлен руководству Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

– Детальный план было решено разработать, чтобы зафиксировать намерение компании более тесно работать с надзорными органами. Мероприятия, предусмотренные планом, направлены на обеспечение безопасности производства, защиты жизни и здоровья людей, снижения аварийности и травматизма, — отметил первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.

План обсудили на рабочем совещании в Ростехнадзоре. Руководители ведомства дали рекомендации и комментарии к документу.

– В сочетании с инвестиционными проектами по модернизации меры, предусмотренные планом, при детализации и неукоснительном исполнении, достаточно масштабны. Необходимо приступить к выполнению немедленно, сосредоточив особое внимание на мероприятиях, направленных на недопущение повторения подобных аварий, — подчеркнул руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин по итогам обсуждения документа.

В частности, план предполагает проведение анализа состояния промышленной безопасности на производственных объектах «Норникеля», а также создание и внедрение системы дистанционного контроля и мониторинга на предприятиях компании. Уже в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая разработает техническое задание и выберет пилотное подразделение для последующего внедрения системы.

«Ростехнадзор занял жёсткую позицию по расширению периметра мониторинга промышленных объектов, и «Норникель» её полностью разделяет. Новая система оценки состояния инфраструктуры позволит повысить безопасность объектов компании. А также поднимет на новый уровень взаимодействие с надзорными органами», — прокомментировал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Особое внимание уделено вопросу состояния вечной мерзлоты. Планируется организовать системное наблюдение за состоянием зон многолетней мерзлоты и воздействием на них колебаний климатической обстановки в Норильском промышленном районе. В том числе — создание в рамках системы геотехнического мониторинга фундаментов и оснований промышленных объектов сектора опережающего прогноза состояния многолетнемёрзлых зон на основе комплекса современных, высокотехнологичных геофизических, геодезических и аэрокосмических методов наблюдений.